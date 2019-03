Ponti di primavera? In vacanza in barca a vela con Sailsquare

Si dice primavera, si legge ponte. Mai come quest’anno le festività che inaugurano la bella stagione sono così strategicamente perfette sul calendario da potersi trasformare in vere e proprie vacanze… tanto che non andare via sarebbe un peccato. Ma partire per dove? Per una vacanza in barca a vela, naturalmente. I numeri confermano che sempre più persone, in Italia e nel mondo, scelgono di provare questa esperienza che diventa, in poco tempo, un’autentica passione: sono 7.500 gli italiani che lo scorso anno hanno scelto di salire a bordo in oltre 90 destinazioni nel mondo. E se non siete lupi di mare ma volete vivere con i piedi lontano dalla terra alla ricerca di calette inesplorate, lasciatevi trasportare dal vento e fatevi ispirare dalle oltre 150 proposte primaverili disponibili su Sailsquare, il marketplace di vacanze ed esperienze in barca a vela, leader in Italia e in Europa. Con un plus economico non trascurabile: partire in barca scegliendo una vacanza con Sailsquare costa quasi il 50% in meno rispetto alle proposte dei tour operator normali. L’unica cosa di cui preoccuparsi è scegliere la meta.

Qualche idea? Per i prossimi ponti, le vele sono spiegate nel Mediterraneo, il mare da sogno a due passi da casa che non ha nulla a che invidiare alle mete tropicali grazie alle sue spiagge bianche, alla magia delle sue calette nascoste, all’azzurro delle sue acque….ma non c’è bisogno di raccontarlo, meglio scoprirlo.

Per veleggiare tra le isole e i vulcani, nel cuore di una natura incontaminata e selvaggia, tra acque limpide e colori vivi, la meta è una sola: le isole Eolie. Un’avventura in un universo unico da vivere intensamente, spostandosi tra le 7 perle che compongono l’arcipelago, amandone la varietà, i sapori, i magici scenari di fuoco e di mare custoditi dai profondi fondali: tra un bagno e una veleggiata, per lasciarsi conquistare dalla movida hippie chic di Panarea e di Stromboli e farsi suggestionare dalla Sciara di Fuoco e dalla spiaggia di Pollara… tutto questo a soli 190 euro per 3 giorni – con partenza il 19 aprile – e a 330 euro con partenza il 30 aprile.

Vacanze ad alto coefficiente cinematografico? Tra Capri, la costiera amalfitana e il Golfo di Napoli c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra le mete rese celebri dalle più grandi pellicole di tutti i tempi. Mare azzurro, scogliere a picco e clima festaiolo… come perdersi la meravigliosa spiaggia di Ponza, le acquee sulfuree di Ischia e la bellezza della grotta azzurra e dei Faraglioni ? Il tutto a poco più di 300 euro per 3 notti– con partenze diverse a seconda della meta – e un carnet di ricordi che sarà ricchissimo.

Se invece si approfitta di qualche giorno in più di vacanza e si ha voglia di qualcosa di medio raggio, le Baleari, la Grecia, la Croazia e le Canarie sono perfette per una fuga di primavera comme il faut! Un esempio? Scoprire il lato meno festaiolo e più intenso di Ibiza, lasciandosi travolgere dal senso di libertà che si respira sull’isola e da un’atmosfera unica staccando la spina costa meno di 400 euro per 6 giorni.

Siete pronti per la conquista della felicità? Scegliete la data e la destinazione tra le proposte ideali per salpare subito con Sailsquare: basta scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze e decidere se prenotare l’intera barca per una vacanza con un gruppo di amici oppure, da solo o in coppia, selezionando una tra le centinaia di mete per un’esperienza tutta da condividere. Tutto questo senza timore: Sailsquare garantisce un’assistenza di alto livello e agevola le connessioni tra i viaggiatori che, attraverso il sito, possono conoscere i profili, le referenze degli skipper e degli eventuali compagni di viaggio, e le recensioni precedenti. Non c’è più alcuna ragione di indugiare, ricordando le parole di Mark Twain che esortano a “mollare gli ormeggi, uscire dal porto sicuro e lasciare che il vento gonfi le vele per non rimpiangere le occasioni mancate”. Come dargli torto?

Le altre proposte le trovate su www.sailsquare.com