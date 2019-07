Quando la precisione svizzera sposa l’arte siciliana

Milleduecento chilometri separano Ibach (ridente località in Svizzera) da Catania, in Sicilia. Sì, ma che cosa c’entra Ibach con la Svizzera? Ibach è la sede storica di Victorinox, celeberrimo marchio della coltelleria elvetica, mentre a Catania opera l’artista siciliana Tiziana Tizzini, con il suo marchio e store Tizzini. In mezzo ci sta una collaborazione unica dove le rispettive tradizioni si uniscono per dare vita a Sicily Edition, una collezione inedita di multiuso dal forte, fortissimo esprit siciliano, destinata a diventare “icona nell’icona”.

Multiculturalità, tradizioni, origini, storia e leggende: una magnifica commistione dove l’indiscussa precisione svizzera abbraccia le unicità siciliane proposte da Tizzini. Tiziana è un’artista contemporanea che con vivacità interpreta le tradizioni trinacrie declinandole su moltissimi oggetti e complementi. Il brand Tizzini da oggi potrà proporre anche due modelli iconici di multiuso Victorinox il Classic da 58mm. e il Climber da 91 mm.

Un trionfo di colori e decori realizzati a mano che attingono da tutti gli scenari di questa terra variegata che è la Sicilia. Dalle gesta eroiche della Chanson de Roland alla devozione, ai martiri cristiani, ai miti profani di una Sicilia che fu insieme greca, araba e normanna. Ogni tratto di pennello è un’opera d’arte, curata nei minimi particolari considerando che i disegni si sviluppano su una superficie minuta come le guance del “coltellino svizzero”. Tutti e 13 i Victorinox della nuova collezione sono venduti accompagnati da un certificato che attesta il possesso di un prodotto autentico Tizzini.

Le denominazioni? Affascinanti, già preludio di un viaggio meraviglioso: Carretto, Angelica, Saraceno, Limoni, Orlando, Trinacria, Sole, Parlemitano, Maiolica, Etna, Ruota, Rinaldo, Agrumi. E da intenditori di viaggi e avventure, Victorinox non può non invitare alla scoperta della Sicilia attraverso la visione creativa firmata Tizzini. La nuova collezione Sicily Edition è disponibile a partire da luglio 2019.

Il marchio Victorinox è distribuito da KÜNZI, tutte le collezioni si possono scoprire sul sito www.kunzigroup.com