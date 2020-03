La musica, lo sappiamo, mette il buonumore e fa bene al corpo e allo spirito. Ed è partendo da questa convinzione che l’Ente del Turismo giamaicano ha deciso di creare una playlist per portare il reggae e la sua energia nelle nostre case in tempi di quarantena. Dichiarato patrimonio culturale immateriale dell’Unesco nel 2018, il reggae ha avuto un profondo impatto sul mondo. Negli ultimi decenni, la sua influenza ha aiutato le nazioni a creare forti legami.

Disponibile su Spotify, l’album Every little thing is gonna be alright raccoglie oltre 200 canzoni e più di 15 ore di musica giamaicana classica e moderna. Propone una vasta scelta di artisti giamaicani, spaziando da leggende come Desmond Dekker, Bob Marley o Alton Ellis a nuove promesse come Konshens. Oltre al reggae, la playlist presenta anche artisti ska, dub, rocksteady, ragga e dancehall, per accontentare tutti i gusti e portare gli italiani a viaggiare tra le note della musica e della cultura giamaicana. Non vi resta che alzare il volume e lasciarvi travolgere dal ritmo caraibico.