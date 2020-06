Arriva da Freedome, giovane startup e marketplace di esperienze outdoor, un’importante iniziativa per dire grazie a tutto il personale sanitario coinvolto nella gestione dell’emergenza Coronavirus. La campagna #RealHeroes regala a medici, infermieri e OSS impegnati in reparti Covid, più di 1000 voucher per svolgere gratuitamente una delle tante attività messe a disposizione dai 70 operatori partner aderenti in 11 regioni italiane.

“Questo progetto rappresenta il nostro ‘sonoro’ grazie a coloro che in questi mesi hanno lavorato senza sosta e in condizioni estenuanti nel tentativo di salvarci la vita”, racconta Manuel Siclari, Co-CEO e CMO di Freedome.

#RealHeroes: più di 120 attività nella natura

Domare le rapide facendo rafting, ammirare paesaggi mozzafiato in mongolfiera, immergersi nella natura camminando lungo un percorso trekking, lanciarsi in parapendio e sfidare i propri limiti in mountain bike: questo è solo un assaggio delle 124 attività presenti nel catalogo di #RealHeroes.

Scegliere il proprio regalo è semplicissimo: basta collegarsi al sito, creare un account e trovare l’avventura giusta! L’iniziativa #RealHeroes è attiva fino al 25 giugno 2020, mentre i voucher potranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla data di emissione.

La storia di Freedome

Freedome è una startup innovativa nata a Legnano nel 2019 con un obiettivo ambizioso: diventare la piattaforma di riferimento nel mondo delle esperienze outdoor. Dietro la nascita del progetto c’è il desiderio di arricchire la vita delle persone permettendo loro di vivere avventure memorabili.

A oggi Freedome è presente in 15 regioni italiane e offre oltre 500 attività selezionate tra più di 200 operatori professionali. Il team è composto da cinque persone.