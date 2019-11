Una strada ai confini del mondo che connette 17 parchi nazionali, attraversa 3 regioni, 60 città e 24 ecosistemi differenti: questa è la Ruta de los parques, inaugurata nel 2018 in Cile. Un percorso lungo 2.800 chilometri che parte dalla città di Puerto Montt, a sud del Paese, per arrivare a Capo Horn, il punto più meridionale del Sudamerica.

Forse la strada più bella e panoramica al mondo, la Ruta de los parques racconta un progetto di salvaguardia del territorio cileno e di sostegno alle popolazioni locali, in favore di un turismo responsabile e sostenibile.

La storia della Ruta de los parques: da Pinochet alla Tompkins Conservation

La Ruta de los parques segue il tracciato della leggendaria Carretera Austral, la strada voluta da Pinochet per aiutare lo sviluppo delle aree più remote. Iniziato nel lontano 1976, questo progetto ambizioso è stato portato finalmente a termine nel 2000, anche se lunghi tratti risultano ancora sterrati.

La Ruta de los parques nasce da un’idea della Tompkins Conservation, guidata dal miliardario Douglas Tompkins e la moglie Kristine, da anni impegnata in progetti a sostegno dell’ambiente. Nel marzo 2017 la fondazione ha donato al governo cileno 408 ettari, acquistati in passato per tutelare il territorio, che hanno permesso la creazione di cinque parchi nazionali (Pumalín Douglas Tompkins, Melimoyu, Cerro Castillo, Patagonia e Kawésqar) e l’espansione di altri tre esistenti (Hornopirén, Corcovado, Magdalena Island).

Oggi la Ruta de los parques è un maestoso territorio protetto con una superficie di tre volte superiore alla Svizzera, dove vivono 140 specie di uccelli e 46 di mammiferi. “Vogliamo che il Cile sia riconosciuto a livello internazionale come il Paese con la strada panoramica più spettacolare del mondo e che il suo sviluppo economico si basi anche sulla conservazione dell’ambiente”, ha spiegato l’executive director della Tompkins, Carolina Morgado.

Il percorso oggi riunisce tre esistenti percorsi: la Southern Way, la Patagonian channels routes e la cosiddetta Routa del fin del mundo, per un’avventura on the road in una natura selvaggia, senza confini e da tutelare. Il sito della Ruta de los parques propone consigli su trasporti, alloggi e i migliori itinerari da percorrere in auto.

