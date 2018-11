Sassonia 2019, un secolo di Bauhaus e 30 anni dalla caduta del Muro

Una miriade di aventi, da far girare la testa. Preparate le vostre agende perché la Sassonia riempirà i vostri calendari. A iniziare da un centenario di eccezione. In occasione del 100esimo anniversario del movimento avanguardista del Bauhaus e dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, la regione di Dresda e Lipsia si annuncia nel 2019 una destinazione ancora più promettente per viaggi di interesse artistico e culturale.

100° anniversario del Bauhaus: un itinerario sulle orme degli iconici rinnovatori e i principali eventi per gli amanti della loro arte. Nel 2019 la scuola del Bauhaus, il movimento moderno nato a Weimar nel primo Novecento, celebra il suo centesimo anniversario. Anche in Sassonia, come in altre parti della Germania, gli architetti e i designer avanguardisti lasciarono un importante segno. Sono diverse le opere d’architettura, d’arte e di design che gli appassionati possono ammirare tra Lipsia, Chemnitz e Dresda. Tra queste a Lipsia ci sono le finestre di Josef Albers al Museo Grassi (installate qui e poi ricostruite dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale) e la Chiesa della Riconciliazione, costruita secondo i dettami dell’architettura moderna. A Chemnitz, culla del Modernismo, imperdibili sono l’edificio Schocken, che ospita il Museo di Archeologia ma originariamente era un centro commerciale, e la Villa Esche progettata da Henry van de Velde (1863 – 1957). Andando a Dresda, per proseguire in questo immaginario itinerario, diversi architetti famosi dell’epoca del Bauhaus hanno partecipato alla costruzione della “città giardino” Hellerau, un vero e proprio villaggio rurale ideato dall’imprenditore Karl Schmidt-Hellerau per ospitare una comunità di artigiani e artisti, con al centro il suggestivo teatro Festspielhaus. Il tour in Sassonia sulle orme del Bauhaus continua ad est nella periferia di Löbau per visitare la casa Schminke, progettata negli anni ‘30 da Hans Scharoun per il produttore di noodle Fritz Schminke, che voleva una casa moderna e stravagante. Infine, nella Rabe Haus di Zwenkau (vicino a Lipsia) considerata un eccezionale esempio di modernismo classico sono presenti le decorazioni d’interni di Oskar Schlemmer, noto pittore e scultore tedesco a capo dalla sezione teatro e cultura del Bauhaus.

Eventi e mostre da mettere in agenda per i festeggiamenti di un secolo di Bauhaus. Il Museo Grassi di Lipsia dal 10 aprile al 6 ottobre 2019 ospita la mostra “Bauhaus Saxony”, mentre dal 30 giugno al 27 ottobre 2019 il Museo delle Arti grafiche dedica attenzione alla tipografia del Bauhaus e alla sua influenza. A Dresda, invece, il 7 e 8 giugno 2019, si esibisce, nell’ambito del Dresdner Musikfestspiele, il Triadic Ballet di Oskar Schlemmer, e dal 22 giugno al 6 ottobre 2019, si tiene la mostra “Modernism in Dresden? Architecture and Urban Planning 1919 – 1939”. Per finire, dal 5 ottobre 2019 al 27 gennaio 2020 è in programma al Museo industriale di Chemnitz la 7° edizione dell’International Marianne Brandt Contest, la mostra di giovani artisti in onore di Marianne Brandt, la pittrice, fotografa, scultrice e designer esponente del Bauhaus. In particolare, in occasione del centesimo compleanno della Scuola, l’esposizione si concentrerà sul vetro, materiale di lavorazione che la stessa Brandt così ha decantato in una sua poesia “I am all of glass”.

I Festival di musica classica al centro della proposta culturale 2019. Ecco i principali

A Dresda: Dresdner Musikfestspiele dal 16 maggio al 15 giugno 2019. È il celebre festival di musica classica di Dresda che ogni anno trasforma la città in un grande palcoscenico per musicisti internazionali. Il motto dell’edizione 2019 è “Visioni”, in onore anche del 100esimo anniversario del Bauhaus. Moritzburg Festival dal 10 al 25 agosto 2019. Una prestigiosa rassegna di musica da camera nelle sale del castello barocco di Moritzburg e in altri contesti di pregio. 49° Internationales Dixieland Festival Dresden dal 12 al 19 maggio 2019. Una dirompente ondata di allegria e di musica dixie a Dresda.

A Lipsia: Bachfest a Lipsia dal 14 al 23 giugno 2019. Seguire le orme del genio musicale di Bach è uno splendido modo per scoprire Lipsia. In programma oltre 100 concerti ed eventi nei luoghi simbolo della città e legati alla vita del compositore. L’edizione 2019 è dedicata a Bach come compositore di corte. Schumann – Festwoche a Lipsia dal 12 al 29 settembre 2019. Tra le mura della casa museo dove visse la celebre coppia di compositori (Robert e Clara Schumann), si festeggia il duecentesimo compleanno di Clara Schumann con concerti inediti delle loro opere.

Dresda capoluogo dell’arte in Sassonia: importanti riaperture. Da segnare in agenda da settembre 2019 è la riapertura dell’ala ovest del castello Residenzschloss di Dresda, in occasione dei 300 anni di matrimonio tra il principe Federico Augusto e l’arciduchessa Maria Josepha d’Austria. Cinque delle sale cerimoniali e delle sale storiche, risalenti al 16 ° secolo e distrutte nel 1945, riaprono ai visitatori nel loro stato originale. Gli splendidi spazi comprendono due anticamere e una camera da letto con un letto imperiale. Inoltre, riaprono a dicembre 2019:– la Fortezza di Dresda, la più antica della Germania, inaugurata con la mostra multimediale sul mondo delle fortezze: “Splendore. Lacrime. Disastro. Più vicini che mai “; la pinacoteca Gemäldegalerie Alte Meister e la collezione delle sculture in un rinnovato allestimento nel palazzo dello Zwinger (prevista per il 7 dicembre). Dopo molti anni di restauro, la galleria degli antichi maestri e la collezione delle Sculture aprono al pubblico in uno spazio totalmente rinnovato all’interno del palazzo barocco di Dresda, progettato su tre piani e integrato da sistemi multimediali che forniranno più dettagliatamente informazioni sulle opere (più di 300 dipinti dal XV al XVIII secolo, la maggior parte delle quali italiane, tra cui la famosa Madonna Sistina di Raffaello). Inoltre, grazie all’ampliamento degli spazi, la collezione delle sculture sarà presentata nella sua completezza, con opere di nuovo ammirabili per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale.

Festival delle Luci di Lipsia 9 ottobre – 30 anni dalla caduta del muro. Il 2019 si annuncia un anno importante in Sassonia, ma anche in tutta la Germania che si prepara a festeggiare il trentesimo anniversario dalla caduta del muro di Berlino. In particolar modo a Lipsia, città della Rivoluzione Pacifica del 1989, il Festival delle Luci, che come ogni anno si celebra il 9 ottobre, promette un’edizione davvero emozionante.

Info: www.sassoniaturismo.it www.sassoniaturismo-blog.it