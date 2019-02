Sleddog nel tarvisiano: divertimento (garantito) per tutti

Sfrecciare veloci sulla neve che brilla, ascoltare il respiro del bosco, coccolare i cani impazienti e gioiosi per la corsa: ecco perché scegliere lo sleddog per trascorrere qualche ora nella natura insieme ai propri bambini. A Tarvisio, precisamente a Fusine, si trova la Scuola Internazionale Mushing che ogni giorno organizza uscite adatte anche ai principianti, nell’incantevole scenario della foresta del Tarvisiano.

Un’escursione con i cani da slitta è un’esperienza indimenticabile, che verrà certamente custodita nei ricordi più belli di famiglia, un’attività alla portata di tutti. Basta vestirsi in modo adeguato, con una tuta da sci e con scarpe adatte a camminare sulla neve. E i possessori di Forest Camp Card potranno godere di uno speciale sconto del 20% sul prezzo dell’attività. Per lo sleddog, la prenotazione è obbligatoria e bisogna contattare la sede della scuola al 0428 651331 oppure Monica al 348 3745119.

Lo sleddog è una delle tante proposte di Forest Camp, progetto ideato dal Comune di Tarvisio in collaborazione il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano. Un contenitore di eventi e attrazioni che arricchisce l’offerta sciistica di Tarvisio con tanti servizi e proposte per grandi e piccoli, concepite per promuovere le attività all’aria aperta e godere anche d’inverno degli effetti benefici della natura, immersi in un panorama mozzafiato.