Summer #inAbuDhabi: un’estate di promozioni e divertimento

Summer #inAbuDhabi, in programma fino al 3 agosto, propone una vasta scelta di promozioni e offerte a tutti i visitatori delle città di Abu Dhabi e Al Ain. Dagli ingressi ai musei alle serate a tema, dalle promozioni al ristorante alle attività nei parchi tematici, tante le iniziative annunciate dal Dipartimento Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi).

Retail Abu Dhabi – shopping per tutti

Dal 18 giugno al 3 agosto si svolge l’edizione estiva del Retail Abu Dhabi (RAD), che offre ai visitatori occasioni di acquisto uniche e possibilità di vincere grandi premi. Quest’anno sono 21 i centri commerciali che aderiscono all’iniziativa.

“Le promozioni proposte durante i mesi estivi incontrano i gusti di tutti, che si tratti di concedersi una shopping therapy nei nostri grandi centri commerciali, lasciarsi affascinare dalla cultura nei musei, rilassarsi in lussuosi hotel o avventurarsi in parchi tematici elettrizzanti” ha dichiarato Saeed Al Saeed, Director of Destination Marketing DCT Abu Dhabi. “Sia Summer #inAbuDhabi che RAD si presentano come festival all’insegna del divertimento in grado di coinvolgere e far divertire sia i locali che i turisti”.

Retail Abu Dhabi offre ai clienti la possibilità di vincere 1 milione di dirham o un appartamento in riva al mare durante lo shopping presso i centri commerciali PJSC di Aldar Properties.

Anche Line Investments & Property LLC, grazie alla campagna promozionale “Mall Millionaire”, riserva ai clienti dei propri centri commerciali ricchi premi in denaro settimanali e fino ad un milione di dirham a conclusione dei saldi estivi. In palio presso l’Abu Dhabi Mall, il City Center Mall e altri centri commerciali aderenti all’iniziativa, tra cui Hili Mall, Bawabat Al Sharq Mall, Bawadi Mall, Marina Mall e Al Raha Mall, ulteriori premi, buoni in denaro, voucher, biglietti della lotteria.

Yas Island

Yas Island, l’hub dell’intrattenimento di Abu Dhabi, aderisce all’iniziativa Summer #inAbuDhabi con interessanti sconti e proposte. L’opzione “play and stay” permette alla famiglie di provare attrazioni da brivido con tariffe speciali, mentre grazie all’offerta “kids go free” è possibile accedere ai parchi a tema dell’isola, tra cui Yas Waterworld, Ferrari World Abu Dhabi e Warner Bros World Abu Dhabi.

Louvre Abu Dhabi

Anche il Louvre Abu Dhabi, luogo dedicato all’arte a alla cultura della Capitale, è parte dell’iniziativa. L’adesione al progetto consente l’accesso alle gallerie, alle mostre, al Museo dei bambini e agli spazi pubblici incorniciati dalla maestosa cupola, con ingresso gratuito per bambini sotto i 13 anni. L’ultimo venerdì e sabato di ogni mese sono previste attività gratuite per le famiglie dalle 14.00 alle 18.00.

Summer #inAbuDhabi: le proposte per i bambini

Summer #inAbuDhabi presenta inoltre promozioni vantaggiose nei numerosi hotel di lusso e family-friendly in tutto l’Emirato, come l’offerta “children stay free” all’Hotel Resort & Spa Anantara Desert Islands, oppure il buono shopping offerto dall’Intercontinental Hotel Group. Per gli amanti del cibo, una gamma di offerte F&B per tutti i gusti.

Yas Gaming Festival

Dal 22 agosto al 1° settembre torna lo Yas Gaming Festival. La Town Square Mall ospiterà una serie di esperienze interattive per celebrare la cultura del gioco, tra cui cosplay, arcade retrò, e-sport, tornei e realtà virtuale.

Biblioteca del Qasr Al Watan

A luglio non mancano gli appuntamenti culturali alla biblioteca del Qasr Al Watan, come round table con autori famosi e un laboratorio di scrittura interattivo. Da non perdere il seminario di tre giorni “Talented Pens”, presentato dal poeta e autore siriano Jameel Dari, dal 21 al 23 luglio, con intense sessioni dedicate agli scrittori emergenti.

Per maggiori informazioni sulle offerte Summer #inAbuDhabi: www.SummerinAbuDhabi.ae