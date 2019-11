Svizzera con i tuoi occhi: le novità dell’inverno 2019/2020

Vieni a vedere con i tuoi occhi: questo l’invito che lancia Svizzera Turismo ai visitatori per l’inverno 2019/2020. Si prospetta una stagione ricca di novità e proposte per tutti i gusti: famiglie con bambini, gruppi di amici, amanti degli sport estremi e appassionati gourmet potranno vivere esperienze indimenticabili nella natura incontaminata delle montagne svizzere.

Con ben 48 quattromila e 200 comprensori sciistici, la Svizzera rimane un paradiso per gli amanti dello sci, dai principianti ai più esperti. L’ente del turismo nazionale vuole però soddisfare i desideri di ogni ospite, proponendo un programma variegato con oltre 700 esperienze che spaziano dall’attività sportiva più estrema al puro relax sulla neve.

Per incoraggiare i visitatori a vedere con i propri occhi le meraviglie della Svizzera, si investe su una rete di trasporti sempre più efficiente e all’insegna della sostenibilità. Da dicembre 2019, i comprensori di Andermatt, Sedrun e Disentis saranno finalmente collegati “sci a piedi” grazie alla cabinovia inaugurata lo scorso aprile, per un totale di 180km di piste. Sempre in questa zona aprirà il primo ristorante giapponese in quota della svizzera. Grande attesa anche per l’inaugurazione della seggiovia sei posti firmata Porsche che porterà gli sciatori i cima al Brüggerhor a velocità di 5 metri al secondo.

Completano l’offerta lo storico Bernina Express e il prodotto d’alta gamma della Carrozza Excellence a bordo del Glacier Express: 20 posti, trattamento cinque stelle al costo di 380 euro a tratta, per un itinerario di 7 ore in un paesaggio mozzafiato.

Svizzera con i tuoi occhi: le attività più insolite dell’inverno 2019/2020

La cucina naturale di Stefan Wiesner

Soprannominato il “mago dell’Entlebuch”, Stefan Wiesner è tra i cuochi più creativi e originali di tutta la Svizzera. Nella sua locanda Rössli, nel cuore della Biosfera dell’Entlebuch, propone una cucina naturale capace di stupire tutti i palati. Non a caso ha guadagnato una stella Michelin e 17 punti Gault Millau.

Pattinare tra i boschi della Valle dell’Albula

Tra i boschi innevati della Valle dell’Albula si snoda un suggestivo percorso ghiacciato, perfetto per chi vuole pattinare immerso nella natura. Un tempo pista di fondo, è stato trasformato in un percorso per il pattinaggio perché era sempre troppo ghiacciata. Per le famiglie più sportive, è un’esperienza davvero unica.

Pesca sul ghiaccio a Melchsee Frutt

Melchsee Frutt si trova a meno di un’ora da Lucerna: è una zona vocata agli sport invernali e vietata alle auto. Qui, sotto l’attenta guida di Gusti Berchtold, da vent’anni guardapesca e istruttore, si può provare il brivido della pesca sul ghiaccio. E chi ha la fortuna di prendere una trota o un salmerino, può farselo cucinare all’hotel Frutt Lodge.

In slitta nell’Alta Engadina

A Pontresina, località in Alta Engadina, si può salire su uno dei più romantici mezzi di trasporto svizzeri: la slitta trainata dai cavalli. Werner “Wholi” Wohlwend, originario del posto, è cresciuto con un grande amore per la sua terra e i cavalli, che oggi trasmette a tutti i visitatori portandoli in giro a bordo di carrozze e slitte.

Per scoprire tutte le attività dell’inverno svizzero 2019/2020, visitate il sito www.myswitzerland.com/it-it/scoprire-la-svizzera/inverno/