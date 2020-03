Le Strade del vino e dell’olio dell’Umbria danno vita a #tiportiamolumbria, un nuovo progetto di comunicazione turistico/enogastronomico/sociale. L’obiettivo è sia supportare le aziende agricole e le strutture ricettive della regione, sia dare un po’ di conforto a tutti gli italiani che sentono la mancanza della natura e delle campagne.

Partito venerdì 20 marzo, il video contest #tiportiamolumbria è una finestra sull’Umbria dell’olio, del vino, della ristorazione e della ricettività. Ogni giorno alle 15:00, sui canali social delle Strade dei vini e dell’olio dell’Umbria (www.facebook.com/StradeVinoeOlioUmbria/ www.instagram.com/stradevinoeolioumbria/), diventa possibile visitare virtualmente uliveti, aziende agricole, cantine, cucine e sale degustazioni umbre, attraverso i video realizzati da chi questi luoghi li vive quotidianamente.

Ogni realtà partecipante si impegna a realizzare un mini video “fatto in azienda”, regalando uno spaccato di vita in campagna. “Questo video contest vuole essere un’occasione per trascorrere ogni giorno, 50 secondi in Umbria, da casa”, spiega Morbidoni, Presidente del Coordinamento delle Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria. “Un caloroso invito a venire poi a conoscere queste realtà personalmente, appena sarà possibile.”

Il progetto #tiportiamolumbria è realizzato dal Coordinamento Strade Vino e Olio Umbria, in partnership con la Strada dell’Olio extravergine di Oliva dop Umbria, la Strada del Sagrantino, la Strada dei Vini Etrusco Romana, la Strada dei Vini del Cantico, la Strada dei Vini del Trasimeno e la Federazione Nazionale delle Strade dei Vini dell’Olio e dei Sapori d’Italia.