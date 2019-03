Tirolo arena di grandi eventi sportivi

Il Tirolo si anima di una miriade di eventi sportivi. Attesi il più grande Gravity-Mountainbike-Festival del mondo a Innsbruck dal 12 al 16 giugno, il più lungo Trailrun dell’Austria dall’8 al 10 agosto e tanti altri eventi che lasceranno senza fiato migliaia di appassionati di sport.

Tour of the Alps

Dal 22 al 26 aprile 2019 i professionisti della bici da corsa regalano avvincenti gare nel corso del Tour of the Alps che parteda Kufstein e attraversa il Tirolo settentrionale, l’Alto Adige e il Trentino. Questa competizione nasce dal Giro del Trentino e viene sfruttata dagli atleti per prepararsi al Giro d’Italia.

Crankworx a Innsbruck: l’unica grande tappa in Europa

Il Bikepark Innsbruck sulla Muttereralm nel 2019 ospiterà ancora una volta un evento top della scena del freestyle bike: il Crankworx. Questa volta Innsbruck è l’unica tappa del tour europeo. Dal 12 al 16 giugno 2019 migliaia di visitatori faranno il tifo durante le sfide Downhill, Slopestyle, Speed-and-Style, Whip-Off e un Pumptrack-Contest.

Bike Transalp: la più dura gara a tappe di MTB

1.000 mountainbikers di 40 nazioni superano in sette giorni dal 14 al 20 luglio 2019 ben 500 chilometri e oltre 18.000 metri di dislivello durante la gara a tappe “Bike Transalp”, considerata una delle più importanti e più dure gare a tappe del mondo di mountainbike. In questa sfida vedrà il battesimo del fuoco il nuovo singletrail dal valico Tuxer Joch nelle Alpi della Zillertal fino a Schmirn nella Wipptal. Poi si continua fino all’Italia.

Stubai Ultratrail – nuovi percorsi e un’ulteriore distanza

Per i trail runner ci sono novità anche dalla valle Stubaital. Il 29 giugno 2019 lo Stubai Ultratrail parte da Innsbruck e termina a Neustift. Dopo un update, il trail è diventato più lungo, più duro e più bello. L’offerta è stata estesa con una quarta distanza, lo STUBAI 19K, di 18,6 chilometri e 1.998 metri di dislivello in salita.

Il più lungo trailrun dell’Austria arriva nella valle Pillerseetal

Il Trailrun “KAT100” di 100 miglia o 166 chilometri e 9.500 metri di dislivello nelle Alpi di Kitzbühel festeggerà la sua prima assoluta a Fieberbrunn dall’8 al 10 agosto 2019. Il “Kitz Alps Trail” diventerà così il più lungo e movimentato evento di trailrunning dell’Austria. Per la prima gli organizzatori aspettano 400 partecipanti circa.

Gara di corsa intorno al lago Achensee

Il 7 e 8 settembre 2019 avrà luogo la 20ma edizione della più bella gara panoramica dell’Austria. La gara Achenseelauf coinvolge 1.500 appassionati di corsa che correranno 23,2 chilometri intorno al lago più grande del Tirolo. La fulminante partenza di massa attira ogni anno innumerevoli spettatori e fa battere più velocemente i cuori degli sportivi.

Informazioni su https://www.tirolo.com/attivita/eventi/sport-eventi-top-estate