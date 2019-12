La capitale del Sol Levante alza il sipario sul nuovo volto di Shibuya: l’iconico quartiere di Tokyo, da sempre in prima linea per la moda e la cultura, negli ultimi anni è stato oggetto di un piano di rinnovamento volto ad affermare la zona come principale centro di innovazione e business del Paese.

Il fulcro del progetto è il nuovissimo complesso Shibuya Fukuras, che aprirà in maniera sequenziale a partire dal mese di novembre. L’edificio si trova di fianco alla stazione di Shibuya, proprio dove si ergeva Tokyu Plaza, il complesso commerciale preferito degli abitanti di Tokyo. Oltre ad una serie di strutture commerciali, l’edificio porta con sé tre importanti novità che candidano la zona come principale gateway per i visitatori stranieri e importante promotore di new business. Nel quartiere sarà disponibile un nuovo terminal di autobus con servizio di Airport Limousine in funzione tra Shibuya e gli aeroporti di Haneda e Narita, che permetterà ai turisti internazionali e domestici di spostarsi molto più agevolmente dall’aereoporto al loro alloggio.

Il primo piano di Shibuya Fukuras ospiterà invece una galleria d’arte e un ufficio informazioni per i turisti chiamato Shibuya-san, presidiato da congierce di diverse nazionalità che offriranno assistenza ai viaggiatori. Oltre a fornire informazioni sui luoghi da visitare nella capitale nipponica, cambio valuta e deposito bagagli, Shibuya-san esporrà opere d’arte di forte impatto e indicazioni su come partecipare a corsi d’arte correlati. Il centro informazioni sarà aperto fino alle 23, per cui sarà a disposizione anche di tutti gli amanti della vita notturna.

Infine, al 17esimo piano dell’edificio si trova il Business Airport Shibuya Fukuras, una nuova area di business workshare. Aprendo lo spazio in condivisione alle imprese giapponesi e straniere, il Business Airport mira ad attrarre nuovi talenti imprenditoriali a Shibuya, ponendo le basi per trasformare il quartiere in uno dei principali hub commerciali di Tokyo. Infine, nella zona commerciale dello Shibuya Fukuras riaprirà la nuova Tokyu Plaza Shibuya.