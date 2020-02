Disegni, graffiti e scritte colorano i muri di Torino, dal centro alla periferia, per incoraggiare i cittadini a diventare protagonisti della rivoluzione ambientale. Questo è l’ambizioso progetto TOwards 2030. What are you doing? che ha coinvolto 18 street artist di fama internazionale e il marchio Lavazza.

Ogni artista ha lavorato su uno dei 17 obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu per uno sviluppo sostenibile, cercando di rafforzare e amplificare il messaggio con immagini e colori. Tutto parte dalla consapevolezza che serve il contribuito del maggior numero di persone per raggiungere gli obiettivi. Proprio da questa consapevolezza nasce il goal 0, la divulgazione, che ambisce a una diffusione trasversale della cultura della sostenibilità. Anche il goal 0 ha un suo murales realizzato da Ernest Zachaveric.

Dalla fine del 2019, Torino è diventata così la prima città ambasciatrice a cielo aperto dei Global Goals delle Nazione Unite. Se passate per il capoluogo piemontese, non perdetevi queste opere d’arte a cielo aperto.

TOwards 2030: i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

1) No Poverty

Sconfiggere la povertà. A interpretare questo primo goal è lo street artist ZED1, che ha rappresentato un grande borsello aperto con un terreno al suo interno. La parte esposta al sole è ricca e rigogliosa, mentre in ombra il terreno è sterile e i fiori appassiscono.

2) N o Hunger

Sconfiggere la fame. Il collettivo TRULY Urban Artists ha rappresentato un campo rotondo, coloratissimo e dalle forme astratte, in cui si incunea un seme volumetrico. Situata nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo all’aperto più grande d’Europa, Porta Palazzo, l’opera guarda con speranza al futuro.

3 ) Good Health

Assicurare la salute e il benessere. Il murales di Gomez rappresenta le rose bianche, simbolo della nascita, nello sviluppo del fiore, partendo dal seme fino ad arrivare alla massima fioritura.

4) Quality Education

Fornire un’istruzione di qualità. Dipinto simbolicamente sul muro del Campus Universitario Luigi Einaudi, il murales del torinese Vesod rappresenta il ciclo che unisce l’albero al libro, per simboleggiare il rapporto equilibrato tra uomo e natura.

(via Vezzolano 20)

5) Gender Equality

Tutelare la parità di genere. L’opera di Camilla Falsini è dedicata a Christine de Pizan, la prima donna scrittrice di professione e considerata la prima femminista della storia. Nata nel 1364, questa donna è simbolo di libertà, indipendenza e intelligenza.

(via Egidi 3/a)

6) Clean Water and Sanitation

Garantire a tutti acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Per questo bisogno universale, Hula ha scelto di rappresentare alcuni simboli polinesiani chiamati “Lau Hala” che richiamano il principio di unità.

(via Berthollet 6)

7) Affordable and Clean Energy

Assicurare l’accesso a sistemi di energia pulita e sostenibile. L’opera di Gerada rappresenta una ragazza che libera il flusso di energia pulita, sottolineando l’importanza di agire subito, senza rimandare.

8) Decent Work and Economic Growth

Assicurare lavoro dignitoso e crescita economica. La street artist OKO ha scelto un enorme fenicottero rosa, che in molte culture è considerato il custode e il protettore dell’umanità, portatore di messaggi positivi come equilibrio e cooperazione.

9) Industry, Innovation and Infrastructure

Promuovere l’innovazione, le imprese responsabili e le infrastrutture sostenibili. Per questo obiettivo Dzmitryi Kashtalyan ha creato un personaggio a quattro mani che rappresenta l’importanza del progresso e dello sviluppo, per mostrare la continuità tra passato, presente e futuro.

10) Reduced Inequalities

Ridurre le diseguaglianze. Lo street artist Fabio Petani ha scelto un’immagine che trasmette armonia e serenità, con forme geometriche che interagiscono con elementi botanici, creando un equilibrio perfetto.

11) Sustainable Cities and Communities

Costruire città e comunità sostenibili. L’artista scelto per questo obiettivo è Ufo Cinque, che ha rappresentato un cervo, simbolo di fecondità e di crescita, che sulle corna porta un grande nido, custode della città ideale.

12) Responsible Consumption and Production

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Il duo Nevercrew ha realizzato un aeroplano di carta bruciato agli angoli dal fuoco, per rappresentare la leggerezza con cui si affrontano le problematiche ambientali.

13) Climate Action

Lotta al cambiamento climatico. Il murales di Mantra mostra decenni di farfalle morte in tutto il mondo, come simbolo della perdita di biodiversità che affligge oggi l’umanità.

14) Life Below Water

Preservare il mare e la vita sott’acqua. Mr Fijodor , street artist di Imperia, ha rappresentato una balena, il più mammifero marino più grande e al tempo stesso il più a rischio. Su questo muro di Torino diventa simbolo della fragilità dell’ecosistema marino.

15) Life on Land

Proteggere la vita sulla terra. Il murales di Hitnes rappresenta un piccolo tassello dell’esistenza sul nostro pianeta, e di ciò che accade o potrebbe accadere quando si modifica quel delicato equilibrio che rende tutto possibile.

16) Peace, Justice and Strong Institution

Promuovere società pacifiche, giuste e istituzioni efficienti. Louis Masai ha usato la figura dell’elefante per riflettere sul bracconaggio, il traffico di avorio, la tratta di bambini, la prostituzione, e di tutto quello che consegue da queste attività.

17) Partnership for the Goals

Rafforzare la partnership mondiale per gli obiettivi comuni e lo sviluppo sostenibile. Il goal è stato realizzato da Monkeys Evolution, collettivo di writer e artisti visivi; l’immagine scelta – un intreccio di nodi – rappresenta l’importanza dei rapporti tra le azioni dei singoli.

Martha Cooper, simbolo della Urban Art, ha immortalato tutte le opere di questo progetto, ora raccolte in un volume edito da Feltrinelli, intitolato TOwards 2030. L’arte urbana per lo sviluppo sostenibile.

Sul numero 277 (febbraio 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 28 gennaio, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato alla città di Torino.