Elegante e terribilmente romantica, Parigi è una città affascinante, ricca di storia, arte e cultura: servirebbe un mese intero per visitarla come si deve. Se tutti conoscono la Tour Eiffel, Montmartre e l’Arc du Triomphe, in pochi sanno che la capitale francese custodisce con cura tanti giardini e aree verdi, dove i parigini amano passeggiare e rilassarsi nelle belle giornate di sole.

Dal famoso Jardin du Luxembourg al Jardin des Plantes, qui trovate i tre giardini da non perdere a Parigi, per scoprire il lato più verde di questa meravigliosa città.

Jardin du Luxembourg

Nel 6° arrondissement si trova il Jardin du Luxembourg, uno dei parchi più noti di Parigi. Si tratta di una grande area verde nel cuore della città, costruito nel 1612 con il sostegno della famiglia De’ Medici. Oggi ospita campi da tennis, un parco giochi, la meravigliosa fontana centrale, il Palazzo del Lussemburgo, sede del Senato francese, e tante sculture e statue preziose, spesso dedicate a illustri personaggi francesi. Ai Jardin du Luxembourg si trova anche una delle cinque copie presenti in giro per Parigi della statua della Libertà: non vi resta che scovarla.

Parc des Buttes Chaumont

Il Parc des Buttes Chaumont, il terzo più grande di Parigi, si trova nel cuore del 19° arrondissement. Costruito su un’antica cava per l’estrazione di gesso e pietre, è stato inaugurato nel 1867 per volere di Napoleone III. Non è molto conosciuto tra i turisti, ma è uno dei parchi più amati dai parigini, che qui trovano un rifugio sicuro dalla frenesia della città. La vegetazione è ricca e variegata, volutamente lasciata crescere con la massima naturalezza. Da non perdere il Tempio della Sibilla, costruito nel 1869 su modello di quello di Vesta a Tivoli.

Le Jardin des Plantes

Il Jardin des Plantes è il principale orto botanico di Parigi e dell’intera Francia: contornato da prestigiose istituzioni e musei, rimane in gran parte accessibile liberamente ai visitatori. Fondato nel 1626 e ampliato nel XVIII secolo da Buffon, questo giardino si estende per 28 ettari e contiene piante provenienti da ogni parte del mondo, oltre che una ménagerie (zoo) per i più piccoli. Godetevi una passeggiata tra i suoi meravigliosi roseti e viali simmetrici: si respira pace e armonia.