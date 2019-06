Tutto il gusto di un’estate in Engadina: trekking ed eventi

L’appetito viene camminando sulla Via Gastronomica del Corvatsch, il facile trekking che delizia gli escursionisti del gusto con i sapori della cucina grigionese. Oppure, tutte le domeniche al Ristorante 3.303 metri per il ricco brunch a buffet . A Muottas Muragl si fa l’aperitivo al tramonto sulla terrazza perdifiato del Romantik Hotel e alla Diavolezza c’è un’area attrezzata per fare barbecue anche a 3000 metri. Ma non è tutto: con un unico biglietto “Funivia & pranzo”, si sale, si scende e si pranza in vetta (valido presso il Ristorante 3.303, La Chüdera a Furtschellas e alla Berghaus Diavolezza).

La via Gastronomica del Corvatsch è una passeggiata scandita dai piatti e dai sapori della tradizione grigionese. Il facile trekking parte dalla stazione a monte di Furtschellas e si arriva nel paese di Sils Maria passando per l’incantevole Valle Fex. Il pranzo si svolge in tre tempi e in forma itinerante La prima tappa e punto di partenza è il ristorante La Chüdera, dove si comincia facendo colazione o l’antipasto. Da qui il tracciato più facile e breve porta in circa 2 ore all’Hotel Sonne Fex, dove viene servito il piatto principale a scelta tra quattro, tutti tipici dei Grigioni (pizzoccheri, risotto con carne secca grigionese e rucola, rösti con due uove al tegamino o salsiccia di vitello con la salsa di cipolle e rösti). C’è anche un altro itinerario possibile, più lungo e impegnativo, per chi vuole combinare all’escursione culinaria anche la vista fantastica delle cime e dei laghi alpini del Corvatsch: in circa 5 ore il sentiero porta al lago Sgrischus e al Piz Chüern e poi scende verso la Valle Fex. La terza e ultima tappa è la caffetteria Passerella nel centro del paesino idilliaco di Sils Maria, dove viene servito il dolce fatto in casa. Il costo a persona per intraprendere la Via Gastronomica del Corvatsch, comprensivo di funivia e menu di tre portate, è di 52 CHF bevande escluse, (circa 47 euro). L’iniziativia è lunga tutta l’estate.

Brunch domenicale in vetta a 3.303 metri

Per iniziare bene la domenica c’è il brunch in quota al Corvatsch, al Ristorante 3.303, raggiungibile con la funivia che parte da Surlej. Ogni domenica dal 7 luglio al 29 settembre 2019, dalle ore 9 alle ore 12, i turisti saranno accolto da un grande buffet per rendere speciale questa giornata. Il costo del brunch inclusa la corsa a/r in funivia è di 70 CHF (ca. 65 euro). Gradita la prenotazione entro il venerdì ore 16.

Aperitivi, BBQ e cene romantiche a Muottas Muragl

Non si assapora fino in fondo la “dolce vita” engadinese senza aver fatto un aperitivo al tramonto con la musica del corno svizzero sulla terrazza panoramica del Romantik Hotel Muottas Muragl. Ogni mercoledì fino al 16 ottobre si sale a 2.456 metri d’altezza con la funicolare rossa da Punt Muragl per godere, dalle ore 19, di una serata romantica e di piacere. Per proseguire all’insegna del romanticismo e del gusto, si può riservare un tavolo per il Mountain Dining al ristorante panoramico. Invece al più moderno ristorante Scatla, si scaldano le piastre del barbecue Oklahoma Joe, tutti i giovedì, venerdì e sabato dall’11 luglio al 24 agosto, a partire dalle ore 19, per offrire agli ospiti una appetitosa grigliata con tanto di contorni. Prezzo a partire da CHF 49.00 a persona, bevande e corsa in funicolare esclusa.

Grigliata a 3000 metri alla Diavolezza

A Sass Queder, a quota 3.066 metri nel comprensorio della Diavolezza, si trova l’area pic-nic a più alta quota d’Europa, attrezzata con una griglia e un focolare da utilizzare gratuitamente. Gli escursionisti amano questo luogo, facilmente raggiungibile in circa 40 minuti di cammino dalla stazione a monte della Diavolezza. Il sentiero presenta solo 100 metri di dislivello ed è adatto anche ai bambini.

Biglietto, Funivia e Pranzo: andata e ritorno, pranzo compreso

In Engadina più si sale di quota, più cresce l’appetito. Per questo al Corvatsch- Furtschellas e alla Diavolezza è possibile acquistare i biglietti degli impianti di risalita con il pranzo incluso nel prezzo. La salita e la discesa più l’esperienza gastronomica al Ristorante 3.303 costa 71 CHF (ca. 65 euro a persona), mentre a La Chüdera a Furtschellas e alla Berghaus Diavolezza costa 50 CHF (circa. 46 euro).

Offerta: “Impianti di risalita inclusi”

Chi prenota più di una notte in Engadin St. Moritz, in uno degli oltre 100 alberghi partner aderenti all’iniziativa, riceve il biglietto “Impianti di risalita inclusi” per arrivare gratis in alto alle vette engadinesi. Il biglietto offre l’accesso a tutti i 13 impianti di risalita della regione Engadin St. Moritz per il trasporto di persone, mountain bike e altre attrezzature sportive. Inoltre i cani viaggiano gratis. Offerta valida dal 1° maggio al 31 ottobre 2019.