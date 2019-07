Vacanza a Lignano, dove il noleggio bici è gratuito

Lignano Sabbiadoro è un vero paradiso per i ciclisti: non solo offre lunghi e panoramici percorsi ciclabili, ma anche un servizio di noleggio bici completamente gratuito. L’obiettivo è quello di favorire il cicloturismo come modalità green di scoperta del territorio.

Le attività legate alla bicicletta sono adatte a ciclisti di tutte le età e a tutti i livelli di allenamento: i veri patiti di ruote e pedali, se vogliono, ogni giorno possono prendere parte a un’escursione differente, seguiti da un accompagnatore e senza pagare nulla se non il passaggio in barca.

Laguna, bici e barca: combinazione perfetta

“Marano in bici e barca” è sicuramente una delle escursioni più interessanti della zona. L’unico costo previsto è quello del passaggio di rientro in barca (4 euro). Il giro alla scoperta della laguna, in programma ogni giovedì mattina, si snoda lungo un bellissimo percorso pianeggiante di 40 km che permette di osservare da vicino la biodiversità naturalistica della zona. Tra i tratti più particolari, l’argine del Tagliamento e l’Oasi avifaunistica del fiume Stella – con il suo ponte ciclabile – e il famoso bosco di Muzzana. Una volta arrivati nel borgo di pescatori di Marano, l’incontro con la ricchezza della bassa friulana, felicemente in equilibrio tra terra e mare, passa anche attraverso un piatto di pasta preparato con pesce freschissimo.

La combinazione bici, laguna e – eventualmente – barca è protagonista di altri due avvincenti percorsi. Ogni martedì mattina, sempre con partenza da Lignano, ci si dedica all’esplorazione dell’Oasi avifaunistica di un’area straordinaria come quella attraversata dal fiume Stella con una piacevole sosta enogastronomica in un’azienda agricola, prima tappa del giro e occasione per degustare alcuni vini della zona. Il percorso prosegue fino a Precenicco da cui si salpa percorrendo il fiume Stella fino a Lignano. L’unico costo di 14 euro è quello previsto per il servizio di navigazione con bici al seguito.

Ogni venerdì mattina, con partenza dalla Darsena Vecchia di Lignano, per l’escursione Lignano-Grado-Marano Bike and Boat si naviga fino al porto di Grado da dove prosegue in bici, toccando Aquileia, Strassoldo, con il suo castello, Cervignano e Torviscosa.

I ciclisti più allenati possono proseguire lungo i percorsi ciclabili fino a Lignano (69 km circa), mentre chi desidera seguire un tragitto più breve può raggiungere Marano e rientrare a bordo di un battello. Anche in questo caso, gli unici costi sono solo quelli relativi al passaggio in barca (15 euro per i 69 km e 20 euro per il rientro in barca da Marano).

Fat Bike per pedalare tra sabbia e acqua

Il divertimento, anche in questo caso gratuito, è assicurato con un’avventura in sella a una Fat Bike, alle prime luci del mattino e sulla spiaggia, in compagnia di un istruttore esperto. Sempre più popolari le bici con le ruote “ciccione” e tassellate richiedono un po’ di voglia di fare fatica, ma la sensazione unica di pedalare con facilità tra sabbia e acqua ripaga delle levataccia. Previa prenotazione dell’uso della bicicletta, l’appuntamento è alle 7.30, fino a metà settembre, ogni lunedì, martedì, sabato e domenica, nel piazzale antistante la Terrazza a Mare.

Alla scoperta degli angoli nascosti di Lignano

Da non perde anche l’escursione “Tour delle tre acque”, in programma ogni mercoledì pomeriggio, che permette di scoprire gli angoli più nascosti di Lignano. Si parte dalla Terrazza a Mare e si raggiunge il faro, con un primo suggestivo scorcio sulle isole. Ci si inoltra poi tra i vicoli della zona darsena per proseguire lungo la ciclabile che costeggia la Laguna di Marano. Tra i punti più belli, il tratto tra i terreni coltivato lungo il canale Lugugnana e la vista sulle foci del Tagliamento che regala una panoramica sulla sponda veneta del fiume. Si rientra seguendo il lungomare, che dal 2019 vede protagonista una nuova tratta con un’inedita vista su un bel tratto di paesaggio naturale.

Piccolo viaggio e-bike e barca

Adria Bike&Boat è un piccolo viaggio in sella a una e-bike di circa 60 km da percorrere in 6 ore, combinando bici elettrica e barca. Protagonista anche in questa escursione, in programma ogni mercoledì, la laguna e la sua natura per scoprirne gli aspetti più belli e la vita dei pescatori. Lungo l’itinerario sono previste tappe con degustazione di eccellenze gastronomiche locali presso differenti agriturismi. Tappa immancabile anche quella alla Bilancia di Bepi a Palazzolo dello Stella. L’escursione include il noleggio della bicicletta elettrica, la presenza di una guida, il trasporto in barca e tutte le degustazioni.