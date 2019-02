Vuoi fare centro a San Valentino? Scegli una vacanza a sorpresa

Regalare un viaggio per San Valentino è sempre un’ottima idea, ma lo è ancora di più se il viaggio è a “sorpresa”. E’ la proposta di FlyKube, startup italo-spagnola che ha portato anche in Italia questa idea che sta riscuotendo un successo crescente. Il regalo ideale per San Valentino: per viaggiare insieme, emozionarsi insieme e sorprendersi insieme.

Un pizzico di spirito di avventura e di adattamento, ma sopratutto la voglia di meravigliarsi: i viaggiatori non sanno la loro destinazione fino a due/quattro giorni prima di imbarcarsi sull’aereo, in base al pacchetto scelto. Possono viaggiare da soli o in gruppi e possono anche scartare le destinazioni che hanno già visitato. Le possibili destinazioni di viaggio sono venti città europee e del mondo, tra cui quelle più popolari come Parigi, Roma, Berlino o Amsterdam e altro ancora. Ogni pacchetto ha tre variabili da prendere in considerazione: l’aeroporto di partenza, il periodo e la destinazione. Il viaggiatore potrà scegliere sempre l’aeroporto di imbarco tra i 5 scali previsti in Italia (Roma, Milano, Venezia, Firenze/Pisa, Napoli, Bologna, Torino.). Dopodiché potrà indicare un’altra preferenza tra la data o la meta.

4 tipologie di pacchetto a disposizione:

Tutto a sorpresa (a partire da 99 €): scegli il mese in cui partire (possibilità di scartare un weekend) ma non i giorni, 4 giorni prima ti viene svelata la destinazione insieme alle date del viaggio. Possibilità di partire nel weekend. Voli diretti.

Destinazione a sorpresa (a partire da 150 €): scegli le date di partenza e 2 giorni prima ti viene svelata la destinazione. Possibilità di partire 3-4-5 giorni , sia nel weekend che durante la settimana. Voli diretti.

Sorpresa di lusso (a partire da 350 €): scegli le date di partenza e 2 giorni prima ti viene svelata la destinazione. Possibilità di partire per 3-4 giorni. Le destinazioni sono “Premium” come Dubai e Monte Carlo. Hotel 5* con colazione inclusa + esperienza a sorpresa nella destinazione (può essere una cena, una visita ecc. È possibile scegliere le varie attività tra: Party con amici, Attività romantica in coppia, Attività in famiglia, Visite culturali con amici). Voli diretti.

Estate a sorpresa (a partire da 399 €): Possibilità di partire per un viaggio di 5 o 7 giorni. Destinazioni di mare come Nizza, Malta, Corfù, Mykonos, Santorini e tante altre. 2 giorni prima viene svelata la destinazione. I voli con questo pacchetto potrebbero prevedere scali, ma brevi.

Più si sceglie la “sorpresa” meno si paga. Così ognuno è libero di decidere quanto vuole essere sorpreso, ma anche quanto vuole risparmiare. E si, perché oltre che sorprendenti, le proposte FlyKube sono anche parecchio convenienti: si parte da 99 euro ma si arriva al massimo a 399 euro a persona.