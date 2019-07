WeRoad: avventure in oltre 80 destinazioni in tutto il mondo

Voglia di viaggiare on the road con persone della stessa età? WeRoad è la soluzione giusta per voi. Potete partire per oltre 80 destinazioni in giro per il mondo, da soli, in coppia o con amici, e conoscere nuove persone con cui condividere l’avventura.

I viaggi WeRoad durano dai 6 ai 14 giorni, con gruppi con un minimo di 8 e un massimo di 15 viaggiatori. Il coordinatore del viaggio è formato e diventa un vero compagno di avventure dei partecipanti. L’arrivo a destinazione è individuale: ciascuno può prenotare il volo più comodo per le proprie esigenze.

Come scegliere il viaggio perfetto?

WeRoad ha ideato uno strumento per scegliere il viaggio perfetto per ogni esploratore: un insieme di indicatori che mostra in che percentuale il viaggio è avventurosa, culturale, storico, rilassante o festaiolo. Potrete così scegliere la destinazione più adatta alle vostre esigenze e incontrare viaggiatori con il vostro stesso mood.

Itinerari diversi per ogni destinazione

Uno stesso Paese può essere visitato in mille modi diversi, e per questo WeRoad ha creato diversi tipi di itinerari:

Viaggi 360: per conoscere interamente un nuovo paese

per conoscere interamente un nuovo paese Viaggi Adventure and trekking: per un’esperienza a contatto con la natura, con trekking e notte in tenda

per un’esperienza a contatto con la natura, con trekking e notte in tenda Viaggi Sailing: per un’esperienza in mare a bordo nave

per un’esperienza in mare a bordo nave Viaggi con WOW accomodation: strutture ricercate e boutique hotel

Estate 2019 – le mete più gettonate

Indonesia e Thailandia

Giappone

Cicladi e Marocco

Perù e Colombia

Con WeRoad si parte tutto l’anno: le destinazioni preferite dagli italiani in inverno sono Maldive, Nuova Zelanda, Oman, Myanmar, Filippine e India.

Per maggiori informazioni – www.weroad.it