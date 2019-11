Buoni propositi per il 2020? Girare il mondo, imparare una lingua straniera, fare del bene. L’opportunità arriva da YouAbroad, leader in Italia nei programmi di studio all’estero, che, con i nuovi progetti di volontariato, offre un’occasione unica a tutti coloro che vogliano fare un viaggio studio diverso, all’insegna della cooperazione e della solidarietà. Imparare la lingua e mettere le proprie conoscenze a servizio degli altri. Alcuni esempi? Curare gli animali selvatici in Canada, salvare le tartarughe marine che abitano le coste del Pacifico e dei Caraibi in Costa Rica e aiutare i bambini a imparare l’inglese in Perù.

Tre diversi programmi tra cui scegliere, tre paesi da scoprire, tre esperienze indimenticabili di arricchimento personale che fanno bene a chi le vive e ai paesi ospitanti. Il tutto con la sicurezza, il supporto e le garanzie di un’organizzazione esperta e professionale che collabora con partner, ONG e Associazioni locali serie e certificate. Infatti YouAbroad è da oltre 10 anni il punto di riferimento per tanti ragazzi che scelgono di studiare in una scuola superiore estera per un trimestre, un semestre oppure un intero anno.

Oltre all’High School Program, YouAbroad propone percorsi di Work&Learn per potenziare la lingua inglese arricchendo il curriculum vitae con un’esperienza di stage, vacanze studio/summer camp, corsi di lingua all’estero, Home Tuition e programmi di volontariato abbinati, appunto, allo studio delle lingue. YouAbroad offre la possibilità di strutturare il programma anche per periodi brevi, di 3 o 4 settimane. Grazie all’inserimento all’interno di un team di progetto in loco, il volontario sarà affiancato per tutta la durata del progetto, così da poter imparare quante più cose possibili da esperti del settore. Il volontariato all’estero è una possibilità concreta e unica per vivere il viaggio in modo più autentico, sostenibile e solidale, l’occasione per conoscere e tutelare luoghi meravigliosi e culture diverse, tutte da scoprire.

I PROGETTI DI VOLONTARIATO

PERÙ – ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO DELL’INGLESE

Luogo: Cajamarca, Perù

Lunghezza Progetto: Min 2 settimane – Max 8 settimane

Età: 18 – 35 anni.

L’obiettivo di questo progetto è quello di fornire lezioni di inglese a prezzi accessibili e accessibili ai bambini peruviani locali. In molti casi, il livello di insegnamento dell’inglese è piuttosto basso e non offre agli studenti l’opportunità di raggiungere una reale padronanza della lingua. Questo programma di inglese si svolge presso le scuole primarie e secondarie, con sede a Cajamarca. I volontari saranno attivamente coinvolti nell’incoraggiare e ispirare i loro studenti, assicurando che siano sicuri e articolati.

COSTA RICA – SALVAGUARDIA DELLE TARTARUGHE MARINE

Luogo: Costa Rica

Lunghezza del progetto: Min 3 settimane – Max 12 settimane

Età: dai 18 anni

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di garantire un ambiente sano e protetto per le moltissime specie di tartarughe marine che abitano le coste del Pacifico, dei Caraibi e del Costa Rica. Ogni anno, moltissimi volontari lavorano insieme per far fronte ai pericoli che minacciano questi animali, offrendo il loro contributo in lavori di ricerca e conservazione, dal monitoraggio delle tartarughe durante le loro prime fasi di vita, alla tutela del territorio per garantirne la sopravvivenza.

CANADA – CURA DEGLI ANIMALI SELVATICI

Luogo: Vancouver o Toronto, Canada

Lunghezza del progetto: Min 2 settimane – Max 12 settimane

Età: dai 18 anni

Obiettivo del progetto è la cura di animali selvatici o di fattoria con lo scopo di fornire assistenza alle specie ferite. I volontari possono scegliere di lavorare con scoiattoli, opossum e piccoli uccelli, orsi e cervi o con i rettili. Il lavoro di volontariato include la manutenzione degli schedari per la raccolta dati, la promozione delle attività delle Organizzazioni presso cui si opera e la manutenzione dei centri.

