Abruzzo, Maiella: il borgo di Palena domina la valle dell’Aventino. Qui nasce il fiume, le cui sorgenti sono poste al termine di un lungo percorso carsico che porta le acque dall’inghiottitoio del Quarto di Santa Chiara all’area di Capo di Fiume.

di Enrico Caracciolo

ITINERARIO (auto, moto, bici, camper)

Punto di partenza e arrivo : Palena

: Palena Lunghezza : 47 km

: 47 km Dislivello : 1.050 mt

: 1.050 mt Tipo di strada : asfalto

: asfalto Note : L’itinerario non prevede difficoltà tecniche ma l’altimetria richiede un certo allenamento. Il tratto più impegnativo è la salita di circa 5 km dal lago Sant’Angelo a Civitella Messer Raimondo. Nei pressi del lago Sant’Angelo c’è un’area pic nic.

: L’itinerario non prevede difficoltà tecniche ma l’altimetria richiede un certo allenamento. Il tratto più impegnativo è la salita di circa 5 km dal lago Sant’Angelo a Civitella Messer Raimondo. Nei pressi del lago Sant’Angelo c’è un’area pic nic. DOWNLOAD GPX

HIGHLIGHTS

Fascariej e Cazzariej

“Fascariej” e “Cazzariej d’andremap” sono due piatti tipici della tradizione gastronomica locale. “Fascariej” è la polenta cotta nella grande pentola in rame, insieme ai fagioli e alle “cotiche” di maiale; mentre i “Cazzariej d’andremap” sono gnocchetti fatti con acqua e farina integrale, cotti in una zuppa di fagioli e verze.

Info: Trattoria da Lucia, Via Collesalardo 64, Palena (CH), tel. 0872. 918192

La Transiberiana d’Italia

Grandi emozioni e l’atmosfera di un viaggio d’altri tempi su questo treno storico che viaggia nel cuore dell’Abruzzo e del Molise tra Parchi Nazionali e Riserve Naturali incuneandosi tra montagne e strette gole.

Un percorso suggestivo che conserva tutto il fascino del viaggio lento alla scoperta di piccoli borghi e grandi scenari, toccando l’anima della Majella.

Grazie all’associazione Le Rotaie, in collaborazione con la Fondazione FS, è possibile viaggiare su una delle linee ferroviarie storiche più belle d’Italia. La tratta Sulmona-Isernia raggiunge una lunghezza di 128,73 km di cui 25 in 58 gallerie.

Info: La Transiberiana d’Italia, via Valle 3, Palena; cell. 329.1570466, 391.7157218, 0872.222199, info@latransiberianaditalia.com

Le orchidee di Palena

Sono ben 64 tra specie e sottospecie, pari ad oltre il 60% di quelle presenti in Abruzzo e oltre il 35% di quelle italiane, le orchidee catalogate nel territorio di Palena nel versante orientale della Majella vero e proprio paradiso per la crescita di orchidee termofile appartenenti al genere Ophrys. Ophrys x Palenae, è proprio il nome dell’ibrido di orchidea rinvenuto nel territorio del comune di Palena considerata specie “molto rara” o “rara ed endemica”.

A casa dell’orso

L’area faunistica dell’Orso, sita in località Colle Veduta, si inserisce tra le attività che il Parco Nazionale della Majella, pone in atto per la tutela dell’Orso bruno. Il MOM – Museo dell’Orso Marsicano e l’Area Faunistica dell’Orso bruno sono le due strutture del Parco Nazionale della Majella dedicate all’Orso bruno, il placido plantigrado, simbolo dell’Abruzzo montano. Il Museo ci accompagna nell’area che ospita tre esemplari di Orso bruno europeo.

Un facile sentiero, ed un tunnel con finestre di avvistamento su più punti dell’area faunistica, permettono di avvistare in totale tranquillità e sicurezza le orse Caterina, Iris e Margherita..

Info: Museo dell’Orso marsicano in località S. Antonio a Palena. Dal Museo ci sposta con auto propria di circa 3 Km per raggiungere l’Area. È obbligatoria la prenotazione con WhatsApp al numero 339.8629165 entro le ore 18.00 del giorno precedente alla data prescelta: tel. 339.8629165, orso@parcomajella.it

Nel segno dell’acqua

Da non perdere l’emozionante avventura della discesa a corpo libero nel fiume Aventino organizzata da Abruzzo Adventures. Un percorso fra tuffi e salti, consente di esperire davvero il fiume: muta, caschetto e giubbetto salvagente e si parte alla scoperta del fiume, nel tratto che attraversa il borgo di Palena, immergendosi nelle sue acque e godendo pienamente di una esperienza esclusiva.

Info: Abruzzo Adventures e ACPT, Piazza Municipio 1, Palena (CH), tel. 349.7704742, 335.8306848, FB: Torrentismo Abruzzo APT.

INFORMAZIONI UTILI

DOVE DORMIRE

Hotel Casa dell’Orso, Via Rione Sant’Antonio, Palena (CH) tel. +39.320.1977193.

Hotel Terrazzo d’Abruzzo, Via Sant’Antonio Abate 29, Palena (CH), tel. +39.0872.918325, www.terrazzodabruzzo.com

DOVE MANGIARE

Ristorante “La Pineta” Rione Pineta, Palena (CH), tel. +39.0872.918135

Trattoria L’Eremo Contrada Lami, Palena (CH), tel. +39.0872.919007

Trattoria da Lucia, Via Collesalardo 64, Palena (CH), tel. +39.0872.918192.

GUIDA ESCURSIONISTICA

Stop&go di Luigia di Sciullo, Vico II Gradoni 2, Palena (CH), tel. +39.339.8629165

VIAGGI ORGANIZZATI E INFORMAZIONI TURISTICHE

Abruzzo Adventures e ACPT Piazza Municipio 1, Palena (CH), tel. +39.349.7704742; +39.335.8306848

Pallenium Tourism, Via Valle 3, Palena (CH), tel. +39.329.1570466, www.latransiberianaditalia.com

L’ITINERARIO

Da piazza Municipio si scende lungo via del ponte e si attraversa il fiume Aventino.

Uscendo dal paese la strada diventa più ampia fino ad innestarsi sulla S.P. 117: la pendenza della strada aumenta leggermente seguendo le indicazioni per Lettopalena. Arrivati alla rotonda di Via Cavour si prosegue a destra verso Taranta Peligna per circa 4 km. La strada discende verso l’antico borgo, famoso per la lavorazione della lana, trasformata in coperte di pregio.

All’ingresso del paese si viene accolti dalla frescura delle acque del fiume Aventino, che attraversano il “Parco Fluviale delle Acquevive”. Si prosegue in direzione di Lama dei Peligni lungo il tracciato di via Duca degli Abruzzi: uscendo dal paese, la Valle dell’Aventino si apre sulla destra.

Il percorso sale fino a Lama dei Peligni, dove si svolta a destra sulla S.S. 84 in direzione di Casoli.

Uno sguardo fugace ai bei portici della chiesa dei Santi Nicola e Clemente e poi la strada inizia a scendere in direzione del lago Sant’Angelo. Si prosegue per 13 km sulla S.S. 84 e finalmente si apre la vista sul lago: in loc. Toretta si svolta a sinistra e, dopo 1 km, si arriva in prossimità del lago dove si prosegue subito svoltando a destra in direzione Civitella Messer Raimondo per 4 km.

Si pedala lungo via Maiella in direzione della S.P. 214. Al bivio si va a sinistra verso Lama dei Peligni per 6 km e poi si svolta a destra per immettersi sulla S.S. 84, attraversare il paese e proseguire in direzione di Palena.

Dopo circa 4 km, sulla sinistra, c’è l’ingresso al Sacrario della Brigata Maiella; dopo la galleria, a destra, l’ingresso agli impianti di risalita per le Grotte del Cavallone e poi si raggiunge Palena.

NOTE DI VIAGGIO

Il fiume Aventino scolpisce una delle aree meno note dell’Abruzzo interno, dove la storia e la natura si sono intrecciate offrendo al visitatore esperienze di straordinaria bellezza.

La Maiella e il borgo di Palena dominano la valle dell’Aventino: qui nasce il fiume, le cui sorgenti sono poste al termine di un lungo percorso carsico che porta le acque dall’inghiottitoio del Quarto di Santa Chiara all’area di Capo di Fiume.

L’Aventino è una risorsa imprescindibile per Palena e Taranta Peligna che per decenni hanno fatto tesoro della potenza delle sue acque, sfruttandola nell’industria tessile attraverso le cosiddette “gualchiere”.

Famosi erano i mulini sulla sponda del fiume a Gessopalena.

Nella sua corsa verso il mare, l’Aventino si getta prima nel lago Sant’Angelo e poi si unisce al fiume Sangro incontrando l’Adriatico nel tratto di costa fra Torino di Sangro e Fossacesia. La macchia azzurra del Lago Sant’Angelo, con la sua diga, segna il paesaggio dal 1958 integrandosi perfettamente con l’ambiente circostante: la torretta di “Prata” ricorda antichi spostamenti, di persone ed eserciti, sul quale era necessario vigilare.

Terra di passaggio per soldati ma anche santi, che nella zona di Prata si dedicarono alla pratica eremitica: Sant’Ilarione, San Franco, San Falco, San Nicola Greco, san Giovanni, San Rinaldo, Sant’Orante.