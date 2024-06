Testo e foto di Vittorio Giannella

Dopo una primavera piovosissima e grigia finalmente tutti al mare, per passeggiate salutari, aria pulita e una pausa dai ritmi cittadini. Tanti gli appuntamenti che animeranno la bella stagione a Bellaria Igea Marina, graziosa cittadina in provincia di Rimini. L’alba sulla spiaggia, le serate estive con raffinate delizie gastronomiche, escursioni, per terminare in bellezza con un tuffo nelle tiepide acque del mare. Momenti divertenti, culturali, di benessere, musicali ed enogastronomici condurranno i turisti a esplorare un luogo dalle mille sfaccettature. “Forever BIM”, ovvero “Bellaria Igea Marina per sempre”, lo slogan scelto per questa edizione 2024, due parole che riassumono le infinite possibilità di vacanza che questa cittadina offre ai suoi visitatori.

A Bellaria: dalla pasta fatta in casa alle attività nella natura

Non solo un mare pulito e chilometri di spiagge ma un caleidoscopio di attività ed esperienze alternative. Piste ciclabili, aree pedonali consentono itinerari in bici nel ricco entroterra collinare, dove numerosi agriturismi, come il Belvedere di Paolo Troiani, organizza workshop per imparare a fare paste a mano, strozzapreti, piadine e squisiti manicaretti, oppure lunghe passeggiate sul mare fino al Parco del Gelso secolare, vero polmone verde della cittadina per rinfrescarsi nelle giornate di canicola, fino ad arrivare alla Casa Rossa dello scrittore Alfredo Panzini con tante cose interessanti da scoprire e leggere, ma anche a incontri ed eventi aperti a tutti e gratuiti. Da qui si può facilmente arrivare all’animato porto canale dove, la mattina di buon’ora i pescatori vendono il loro prezioso pescato e i pregiati mitili allevati a due miglia dalla costa, conosciuti come “ambra del mare” col suo gusto particolare e la ricca polpa dorata.

A spasso con la Teresina

Si può vedere ancorata al molo anche la Teresina, la barca simbolo della marineria di Bellaria Igea Marina, con le sue spesse tele di tessuto colorate, utilizzata a lungo come barca da pesca, poi come vongolara negli anni ’80. Caratteristici i disegni dipinti sulla prua: la colomba e l’angelo musicante. Ogni sera poi musiche e danze coinvolgeranno un pubblico trasversale di tutte le età, balli che spaziano dal liscio storico, mazurche e polke, soprattutto nella Borgata Vecchia, dove ogni anno si tengono festival di strada, di musiche della tradizione orale, dal sapore storico antico. Di certo una vacanza che resterà tra i ricordi più belli, in particolare per i bambini, con eventi allegri e colorati che si susseguiranno lungo le vie pedonali con negozietti zeppi di giocattoli.

Un’estate ricca di appuntamenti

Tra i tanti appuntamenti da non perdere in primo piano c’è la Biennale del mare 2024 dal 5 al 28 luglio, nel palazzo del Turismo in via Leonardo Da Vinci, 8 con mostre di scultura, pittura, fotografia, a cura di Arteinvisibile. Tutte le sere dalle 20,30 alle 22,30, Ingresso gratuito.

I suoni del sole. Per chi ricerca eventi di meditazione, benessere e relax l’appuntamento è sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina alle ore 6,30 dal 1 luglio al 30 agosto, ricordatevi di portare telo da mare e stuoino. Un calendario dei giorni indicherà i bagni dove si terranno le sedute, tutte gratuite.

Notte Rosa, venerdi 5 luglio. Un carnevale in rosa con sfilate di carri allegorici e cortei mascherati in Viale Pinzon alle 21,30. E quando si accenderanno le stelle l’imperdibile spettacolo dei Fuochi d’Artificio in contemporanea su tutta la riviera alle ore 24.

14^ edizione di Beach Run, sabato 20 luglio alle ore 19, gara podistica in un percorso cittadino e sull’arenile. Info e prenotazioni

Dal 25 giugno al 27 agosto Bellaria Comics Festival, tutti i martedì sera in Piazza Perugia, ore 21. Spettacoli comici che vi faranno divertire e sorridere, e di questi tempi non è poca cosa. Gratuiti.

Weekend City Web, dal 26 al 28 luglio sul Piazzale della Capitaneria di Porto, ore 21,30. Incontri con gli idoli delle nuove generazioni, spettacoli. Gratuito

Festa della Piadina, dal 13 al 15 settembre in Viale P.Guidi. Non tramonta mai la tradizione romagnola del cibo e degli antichi sapori.

Balamondo, domenica 7 luglio. Si balla sulla spiaggia con la Mirko Casadei Big Band. Ore 21

Sbarco dei Saraceni: Sabato 27 luglio, ore 21 a porto canale. Rievocazione storica con corteo per le vie cittadine.

Onde di vino: 13-14 agosto, il porto canale si anima con due giorni sull’onda del gusto, cibo, vino e musica.

Il Gusto del Porto: dal 6 al’8 settembre a porto canale, via Rubicone e via Pinzon dalle ore 19. Alla scoperta delle culture e tradizioni marinare, con piatti del territorio e intrattenimento.

Miss Mamma italiana 2024: Dal 13 al 15 settembre: prefinali nazionali e finalissima nazionale del concorso seguitissimo da molti anni, con ospiti e musica.

Rumore BIM Festival: Dal 24 al 27 ottobre, Palacongressi in via Uso 1, Palazzo del Turismo, via Da Vinci 8. Contest artistico dedicato a Raffaella Carrà che ha vissuto qui i primi dieci anni della sua infanzia.

