Il cammino: esperienza apparentemente semplice, in realtà unica. Lo celebra il festival “Camminando” di Borgo Valbelluna (BL) che prende il via domani 27 aprile e prosegue fra mille iniziative fino al prossimo 14 luglio. Camminate, incontri culturali, dibattiti, attività nella natura, laboratori e perfino un’amabile camminata letteraria.

Un’iniziativa nata per passione, nel 2016, sull’onda dell’anno internazionale del cammino, dall’idea dell’attuale coordinatrice della kermesse Antonella Giacomini e poi raccolta con entusiasmo e portata avanti dall’Associazione Borgo Valbelluna Safe Walking, nelle persone della presidente Tatiana Menegol e vice Susy Foltran e con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, in particolare dell’assessore Simone Deola. Perché “Camminando. Esperienze, sensazioni, emozioni…” è il primo festival nel bellunese dedicato all’andare a piedi a 360° e che ha il preciso obiettivo di aprire il territorio a realtà diverse con le quali sperimentare nuovi “percorsi”, confronti, sinergie utili a far conoscere un comprensorio straordinariamente ricco a livello ambientale, naturalistico e umano.

«Siamo un festival giovane e con un gruppo assai motivato – spiega Antonella Giacomini -. Il programma di quest’anno annovera partecipazioni molto interessanti, a cominciare dall’ospite d’onore Valentina Lo Surdo, conduttrice radiotelevisiva e reporter di cammini, per proseguire con docenti, scrittori e giornalisti che si alterneranno nel corso di una ventina di appuntamenti. Tra l’altro il programma 2024 propone nei weekend la scoperta del territorio e delle sue ricchezze culturali e paesaggistiche, mentre i giovedì sera gli appuntamenti saranno culturali con la presentazione di libri, personaggi e camminate letterarie».

Cammini, mostre e raduni

La manifestazione di Borgo Valbelluna, Comune nato nel 2019 dalla fusione degli ex comuni di Trichiana, Mel e Lentiai, prende il via sabato 27 aprile alle 18 nella sala S. Pietro di Mel e si concluderà domenica 14 luglio con la chiusura della mostra “Va’ sentiero. Uno sguardo lungo 8000 km”. Quest’anno l’evento propone appuntamenti di altissimo livello ispirati a esperienze diverse ma sempre riconducibili alla filosofia di quello che rappresenta ancora il gesto più semplice, però fondamentale, che è l’andare a piedi. L’edizione 2024 porterà a Borgo Valbelluna camminatori, atleti, atleti diversamente abili, studiosi, giornalisti e scrittori. Né mancheranno momenti dedicati a fotografia, filmati ed editoria per promuovere la cultura del cammino e dell’inclusione non solo come mezzo per il benessere fisico e psichico, ma anche come stile di vita e per assaporare il piacere dell’andare lentamente alla scoperta di territori ricchi di cultura, storia e natura come quello di Borgo Valbelluna, che ben si presta alla promozione di un turismo lento.

Il nutrito programma propone anche un raduno regionale dei gruppi di cammino e alcuni appuntamenti vedono la partecipazione di realtà come l’associazione Disabilincorsa-Odv e Gli Spingitori Inaffidabili, la Proloco di Trichiana, Zelant Trail Experience, Canyoning Borgo Valbelluna e il Gruppo Teatrale Zumellese.

Il programma di Camminando

Sabato 27 aprile, 18:00 sala San Felice Trichiana, con Dieta Mediterranea e Bioenergetica con Donato F. Romagnolo e Ornella I. Selmin Professori alla School of Nutritional Sciences and Wellness dell’Università dell’Arizona.

Venerdì 3 maggio, 20:45 Sede della SOMS, Soc. Operaia di Mutuo Soccorso, Lentiai – serata con l’autore Matteo Piva: “A piedi dalla Val di Zoldo a Santiago de Compostela” – presentazione dei libri “Destinazione Amore” e “Alla ricerca dell’alba: dalle dolomiti a Barcellona camminando”

Sabato 4 maggio, ore 10 Castello di Zumelle Tiago di Mel – A SPASSO CON VALENTINA: mattina di canyoning alla scoperta degli ambienti giurassici della Val Maor. In collaborazione con canyoninborgovalbelluna.it (iscrizioni 366 2174058).

ore 14:30 – A SPASSO CON VALENTINA – da Poggio Pagnan a Zelant di Mel, camminata alla scoperta delle produzioni locali. Aperitivo al suggestivo Roccolo di Zelant in collaborazione con Zelant Trail experience (iscrizione 338 8244575 Susy 10€).

ore 20:45 sala S. Pietro Mel – INCONTRO CON VALENTINA LO SURDO: dalla musica ai cammini e l’impatto umano sull’ambiente, con Melania Menegol autrice della tesi Dolomiti Patrimonio Unesco e sostenibilità ambientale: un’analisi dell’impatto umano sull’ecosistema.

Domenica 5 maggio, ore 9:00 Zelant di Mel – A SPASSO CON VALENTINA: camminata alla scoperta dei suggestivi Brent de l’Art con pastasciutta finale. In collaborazione con Zelant Trail experience (iscrizione 338 8244575 Susy 10€).

Giovedì 9 maggio, ore 20:00 Trichiana- Camminata letteraria – andare sotto le stelle assaporando alcune pagine di letteratura di cammino. In collaborazione con il Gruppo Teatrale Zumellese. Merenda finale.

Sabato 11 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 matinée con le classi seconde della secondaria di primo grado dell’I.C. di Mel. Sport, disabilità e inclusione spiegati ai ragazzi. In collaborazione con l’Ass. Disabilincorsa-Odv e Gli Spingitori inaffidabili.

Ore 20:45, Mel Sala degli affreschi Palazzo della Magnifica Comunità: serata con l’Ass. Disabilincorsa-Odv – presentazione dell’iniziativa “Io corro per Disabilincorsa”

Domenica 12 maggio, ore 9:00 Parco Lotto Trichiana: “Io corro per Disabilincorsa”. Manifestazione di cammino solidale articolata su due percorsi (5Km e 11Km) per raccolta fondi. Aperta a tutti, con la partecipazione delle scuole. In collaborazione con le associazioni Disabilincorsa-Odv e Gli Spingitori inaffidabili.

Giovedì 16 maggio, ore 20:45, sala della SOMS, Lentiai – incontro con l’autore: Piccoli cammini, grandi esperienze con Isabella Andrighetti e Marco Giovenco che dialogano con Alberto Friso.

Sabato 18 maggio, ore 14:00 – Praderadego – Narcisi in Castron camminata con BVB Safe Walking. Aperitivo finale su prenotazione.

Domenica 19 maggio, ore 9:30 Parco Lotto – Outdoor Festival passeggiata ed esercizi all’aria aperta con BVB Safe Walking e Namaskar Centro Olistico in collaborazione con Proloco di Trichiana.

Giovedì 23 maggio, ore 20:30 Lentiai – Camminata letteraria – andare sotto le stelle assaporando alcune pagine di letteratura di cammino. In collaborazione con il Gruppo Teatrale Zumellese. Merenda finale.

Sabato 25 maggio, ore 15:00 – Trichiana Sala S. Felice- Primo raduno regionale dei gruppi di Cammino: meeting.

ore 20:45 – Trichiana Sala S. Felice: Primo raduno regionale dei gruppi di Cammino: serata di presentazione delle attività dei vari gruppi.

Domenica 26 maggio ore 9:00 – Lentiai – Pian di Coltura – Primo raduno regionale dei gruppi di Cammino: camminata tra i narcisi.

Sabato 22 giugno, ore 18:00 – Mel – Palazzo delle Contesse: inaugurazione mostra “Va’ sentiero. Uno sguardo lungo 8000 km”. Mostra fotografica lungo il Sentiero Italia Cai, che attinge all’archivio di Sara Furlanetto e, con la curatela di Rica Cerbarano, fornisce uno spaccato sullo stato attuale delle Terre Alte attraversate. Chiusura 14 luglio.