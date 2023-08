Casa Perazzolo: la bellezza della naturalezza è un b&b di charme immerso nella ridente campagna veronese, a pochi passi da Soave ossia il borgo più bello d’Italia edizione “Borgo dei borghi 2022”. Con precisione la località è: Montecchia di Crosara. Meravigliose, verdi e ridenti colline ricoperte di vigneti abbracciano lo sguardo e infondono un profondo senso di benessere. Terra di vini pregiati e di cantine sempre più all’avanguardia. Scoperta è la parola chiave per questa valle che vive un po’ all’ombra della più famosa Valpolicella.

Casa Perazzolo è frutto del recupero e restauro di un’antica dimora di campagna, casa di famiglia da generazioni. Oggi Federica, coadiuvata dall’aiuto del marito Andrea, conduce la casa con quella normalità che si addice a chi effettivamente vive e non gestisce solamente le mura.

Tutto è selezionato e declinato dal punto di vista della natura: niente plastica, tessuti naturali, legno. Cura e attenzione al dettaglio, una prima colazione per l’appunto “soave”: torte fatte in casa (che cambiano quotidianamente), frutta fresca (come albicocche e ciliegie del frutteto di proprietà), caffè con la moka, pane burro e marmellata (anche questa home made). Con il bel tempo è possibile gustare la colazione all’aperto, di fronte al vigneto, all’ombra dei gelsi ma anche scegliere la sala con camino dove in un bellissimo e grande tavolo di legno sedersi e lasciarsi trasportare da un risveglio piacevolmente lento.

Richiami provenzali, spirito ed eleganza puramente italiani. Un lavandeto bio nel quale poter passeggiare e perdersi tra profumi e quel bel ronzio delle ormai così rare api. Farfalle che qui e là volano librandosi in un angolo di natura ancora genuina.

Soggiornare a Casa Perazzolo è entrare a far parte della Famiglia vivendone quasi i ritmi.

Le stanze sono di due tipologie: Le Camere e Le Mansarde. Tutte ospitano dei mobili di famiglia restaurati con amore e con il desiderio di tramandare la storia della casa. Una Mansarda Suite con un moderno angolo cottura.

La delicatezza di Federica quasi incanta ma si traduce nella sua capacità di saper accostare perfettamente e in maniera armoniosa gli elementi di Casa Perazzolo. Qui la luce declina, ad ogni ora del giorno, riflessi che interrogano sul passare del tempo in un contesto di appagante bellezza. Lo charme non è solo questione di oggetti e comfort ma anche quella empatica sensazione che passa a pelle, una vibrazione. Da dove proviene? Sicuramente da un desiderio di pancia e dalla meravigliosa spontaneità con la quale la padrona di casa conduce l’ospite in una rispettosa scoperta fatta di parole e silenzi, nei giusti tempi.

Casa Perazzolo: la bellezza della naturalezza dove si coltivano, con metodo biologico, più di 6000 piante di lavanda per la produzione di olio essenziale. Un progetto recente che rispetta usanze e ambiente, per creare un prodotto puro e di altissima qualità. Il periodo di raccolta si tiene nei mesi estivi. L’olio essenziale viene estratto dalle sommità fiorite tramite distillazione in corrente di vapore. Servono circa 130 chili di fiori di lavanda officinalis – la varietà qui coltivata – per ottenere un litro di olio dall’inconfondibile nota olfattiva aromatica, a tratti dolce.

Immaginate quel blu, quasi indaco, fare da cornice a Casa Perazzolo insieme ad un intenso verde. Se c’è un essenza che possa pienamente descrivere il profumo che si respira prima (e dopo il soggiorno) qui è proprio questo: lavanda. Pensare ai poliedrici utilizzi di questa pianta officinale (acne, ansia, stress, nervosismo, emicranie, punture di insetti e molti altri) vi farà immediatamente capire quali proprietà di benessere abbia un soggiorno qui.

Casa Perazzolo vi aspetta! Buon soggiorno.

Casa Perazzolo