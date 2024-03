Il cuore spezzato dello Stivale

Nel susseguirsi degli eventi che caratterizzarono la storia dell’Italia postunitaria, i crimini dell’occupazione nazifascista segnarono certamente il punto più basso. A quegli anni fa riferimento Stefano Ardito (vedi la rubrica Fotografie e il servizio a pagina 76) che firma Guerra in Appennino. 1943-1945: lotta per la libertà (Corbaccio, 224 pp., euro 19,60). Intorno e fra la Linea Gustav e la Linea Gotica, nei boschi e nei borghi, leggiamo un libro in cui la narrazione delle battaglie e delle atrocità belliche si unisce al racconto dei territori nella scoperta dei paesaggi che circondano i luoghi della memoria.