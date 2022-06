Dal 10 giugno l’Isola d’Elba sarà più vicina: da quella data, infatti parte la nuova rotta che collega l’isola toscana con l’aeroporto di Bologna e da lì con il resto d’Europa. In questo modo la capitale dell’Arcipelago toscano è raggiungibile in una manciata di ore dalla Germania, che con l’Elba ha da sempre un feeling particolare (Düsseldorf, Berlino, Colonia, Francoforte, Monaco), l’Olanda, (Amsterdam), la Francia (Parigi) e l’Inghilterra (Londra). Questo grazie al collegamento aereo effettuato da SilverAir ( www.silverair.it ) che, dopo la sperimentazione avvenuta con successo nell’autunno del 2022, diverrà continuativo grazie anche al sostegno dell’Associazione Albergatori dell’Isola d’Elba e l’appoggio della GAT (Gestione Associata del Turismo) che è sotto l’egida di Visit Elba.

Con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì mattina, studiati appositamente per permettere sia soggiorni settimanali sia short break, Silver Air aggiunge una nuova possibilità per raggiungere l’isola dalle principali città europee in connessione via Bologna. Solo per fare un esempio, sarà possibile partire da Düsseldorf alle 7.10 del lunedì e atterrare a Marina di Campo già alle 11.40, per poi tornare il lunedì successivo partendo alle 9 da Marina di Campo e atterrare a Düsseldorf alle 14.50. Per molte altre destinazioni, per esempio Vienna o Zurigo, lo stesso potrà avvenire via Bologna in una direzione e via Firenze al ritorno; opzioni ancora più interessanti pensando che entrambi gli aeroporti sono servito dalla linea di alta velocità e connessione via rotaia tra aeroporto e stazione ferroviaria.

Come annunciato nel 2021, la tariffa per chi decide di trascorrere una settimana nell’isola sarà di 200 euro (più Iva più tasse), scontata per i residenti e maggiorata per i soggiorni a cavallo del fine settimana. Una particolare agevolazione sarà proposta ai passeggeri che utilizzano la rotta per raggiungere le strutture ricettive associate all’Associazione Albergatori, oltre a numerosi servizi scontati in convenzione, per godere della vacanza sull’isola recuperando il costo del biglietto.

Una boccata d’ossigeno dopo due anni di blocco dovuti alla pandemia: nel 2021l’Isola toscana si è attestata come una delle mete più desiderate, un dato che è confermato nel 2022, con un tasso di riempimento stimato intorno al 75%. E, siamo sicuri, quest’anno l’isola non deluderà i suoi ospiti, grazie al caleidoscopico programma di attività che animeranno la vita dell’Isola.

La civiltà etrusca

Un’attenzione particolare va alla mostra “Il ferro e l’oro. Rotte mediterranee tra Etruria e Oriente” (dal 1 luglio al 2 ottobre 2022) che proporrà nel rinnovato museo di Rio alcuni preziosi reperti di raffinata gioielleria etrusca, frutto anche degli scambi con le evolute civiltà del Mediterraneo orientale. Inoltre, i visitatori potranno ritirare nei musei e nei principali punti turistici dell’isola il Passaporto Etrusco, una mappa che conduce alla scoperta dei luoghi dell’isola legati all’antica civiltà mediterranea. Ogni tappa equivale a un timbro e, una volta completato tutto il passaporto, si riceve l’attestato di “Cittadino onorario del regno etrusco dell’Isola d’Elba”.

Mens sana in corpore sano

Molti gli appuntamenti culturali e sportivi: dal 19 luglio al 22 luglio si svolgerà l’Elba Book festival; dal 28 agosto all’11 settembre il festival Elba Isola Musicale d’Europa sarà uno dei più apprezzati appuntamenti concertistici italiani dell’estate. A settembre prenderà il via il Premio letterario Raffaello Brignetti, giunto alla 50° edizione, Infine, dal 12 al 18 settembre, i cinefili potranno avere pane per i loro denti al’EFF, l’Elba Film Festival, appuntamento internazionale dedicato ai cortometraggi. Isola d’Elba vuol dire anche sport e tifo, con proposte di caratura internazionale: l’8 giugno si parte con il Climate Change Days, iniziativa di sceinza collaborativa che chiamerà a raccolta diver di tutta Europa, che doneranno alla ricerca dieci minuti della loro immersione. Ai sub sarà richiesto di analizzare la fauna marina locale e raccogliere dati secondo protocolli specifici, migliorando così la conoscenza collettiva di un ecosistema prezioso ma fragile come quello marino. A settembre, dal 22 al 24, gli appassionati dei motori non potranno perdersi il Rally Storico, mentre il 2 ottobre sarà la volta dell’attesissimo Elba Man, che ogni anno richiama atleti “ironman” da tutto il mondo, pronti a sfidarsi tra i panorami mozzafiato dell’Isola. E le due ruote? A loro è dedicata (15 ottobre) la Legend Cup, paradiso della mountain bike, sugli stessi percorsi dei Campionati del mondo ospitati all’Elba nel 2021.

Spazio al futuro e a nuovi target: WeChat e TikTok

È certamente complicato prevedere lo scenario del prossimo anno ma l’Isola d’Elba sta già attivamente lavorando per essere pronta ad accogliere turisti e operatori internazionali, grazie anche a nuovi collegamenti aerei di cui vi abbiamo parlato all’inizio. Tra le iniziative previste un totale restyling del sito web e l’apertura del profilo TikTok per raggiungere anche un target più giovane e puntare sui turisti che visiteranno l’isola tra 20 anni. Sempre nell’ottica dell’attrazione di un nuovo target di turisti si pone l’apertura in collaborazione con DAG Communication di un canale WeChat, il potentissimo social utilizzato da oltre un miliardo di cinesi, che punta a far conoscere le bellezze dell’isola agli oltre 150 milioni di viaggiatori asiatici attesi entro il 2024.

Elbasmartexploring, Loquis e Stendhapp: per esplorare l’isola con quel qualcosa in più

Per chi vuole portarsi avant, l’isola d’Elba mette a disposizione Elba Smart Exploring (elbasmartexploring.com), la prima mappatura sistemica di un territorio che permette di vedere comodamente attraverso lo schermo 400 km di sentieri e 200 spiagge, selezionando gli itinerari preferiti e punti di vista da non perdere. Non solo: partendo da un determinato punto si possono vedere gli itinerari che partono da lì e organizzare la propria giornata “dalla spiaggia alla montagna”. A fianco di questo strumento, dal 2022 entrerà in gioco anche Loquis, sistema di podcast narrativi geolocalizzati che attraverso voci, storie, racconti e realtà aumentata permettono di migliorare l’esperienza di visita del territorio. Nell’arco dell’anno saranno creati circa 100 punti, accessibili anche attraverso QR code. Infine un altro progetto digitale al via nel 2022 sarà Standhapp, un’app che segnala tutto ciò che è bello intorno, sia tangibile, sia intangibile, indicando il percorso più breve per a vederlo di persona: dall’arte alla musica, dagli eventi alla storia dei luoghi e delle persone, dal paesaggio alla produzione enogastronomica di qualità. Nel 2020 saranno attivati due percorsi, dedicati a Napoleone e agli Etruschi.

Le spiagge dell’Isola d’Elba al top delle classifiche

Sono tre le Bandiere Blu assegnate all’Elba, tutte nel comune di Marciana Marina. Le spiagge di La Fenicia, Re di Noce, La Marina hanno conquistato nel 2022 il prestigioso riconoscimento destinato alle località tiristiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Due bandiere anche per gli approdi turistici, a Marciana Marinae Marina di Porto Azzurro. La selezione annuale misura, secondo 32 criteri, la qualità delle spiagge, in particolare dal punto di vista ambientale. Tra i parametri presi in considerazione ci sono la qualità dell’acqua balneabile, la gestione dei rifiuti e l’educazione ambientale, ma anche l’accessibilità alle persone disabili, la presenza di piste ciclabili e la sicurezza dei visitatori.