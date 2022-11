Bodensee in tedesco). Nei diversi Paesi che fanno parte del comprensorio – Svizzera, Germania, Austria e Principato del Liechtenstein – i tradizionali mercatini Addobbi natalizi e magiche atmosfere al porto e in deliziosi centri storici, nella corte di un castello o a bordo di una nave. L’Avvento è una stagione speciale nella Regione Internazionale del Lago di Costanza (in tedesco). Nei diversi Paesi che fanno parte del comprensorio – Svizzera, Germania, Austria e Principato del Liechtenstein – isono occasione di svago e divertimento, ognuno con la sua particolarità. Le distanze ravvicinate fra le varie località permettono di visitarne diversi, anche nel corso di una stessa giornata e in nazioni differenti, spostandosi in treno, in auto o anche via acqua. (nella foto di apertura: Überlingen, Mercatino di Natale).

NATALE AL PORTO IN GERMANIA Il profumo dell’acqua dolce che si mescola a quello degli aghi d’abete, mille luci che si riflettono nel lago e lo sciabordio delle onde in sottofondo: sul Bodensee sono diversi i mercatini di Natale che si tengono direttamente lungo il porto, a cominciare da quello di Costanza, il più grande della regione. Qui, dopo aver fatto acquisti ed essersi concessi biscotti e vin brûlé presso una delle circa 150 casette in legno addobbate per l’occasione, si può salire a bordo della Nave di Natale ancorata alla banchina che ospita, al piano più alto, l’angolo Ice Bar con un panorama a 360°per brindare e ballare con vista sul lago e sulla città illuminata. Da Costanza si raggiunge in catamarano Friedrichshafen, per combinare la visita a due città e due mercatini. Anche quello di Friedrichshafen si tiene sul lungolago e la sua particolarità è il presepe a grandezza naturale che vi viene allestito ogni anno. Qui i più piccoli trovano attrazioni pensate appositamente per loro, come il trenino elettrico, la pista da curling e un programma di animazione giornaliero. L’atmosfera che si respira al mercatino della città-isola di Lindau è speciale, grazie soprattutto allo scenografico ingresso al suo riparato porto e al panorama sulle vette alpine innevate che vi si gode. Presso le casette in legno decorate con eleganza si trovano oggetti di artigianato, prodotti gastronomici locali, gioielli e addobbi natalizi. Tutti i sabati d’Avvento, nelle belle chiese di Nostra Signora e Santo Stefano si tengono concerti d’organo, e nell’ex stazione ferroviaria si può visitare una mostra sui trenini-giocattolo. Il mercatino di Natale di Costanza sarà aperto dal 24 novembre al 22 dicembre 2022, quello di Friedrichshafen dal 25 novembre al 22 dicembre 2022. Il mercatino di Natale di Lindau aprirà i battenti dal giovedì alla domenica, dal 24 novembre al 18 dicembre 2022. MERCATINI NEI CENTRI STORICI IN SVIZZERA E IN AUSTRIA

Durante l’Avvento, una volta di stelle illumina la notte di San Gallo, soprannominata “città delle stelle” perché sono circa 700 le grandi decorazioni a 14 raggi e dal diametro di due metri installate per abbellire la città vecchia. E’ in questa cornice che si tiene il mercatino di Natale cittadino, la cui attrazione speciale – oltre alle tante bancarelle – è il meraviglioso albero di Natale che adorna il sagrato della famosa abbazia, patrimonio UNESCO. Nella regione austriaca del Vorarlberg il periodo pre-natalizio è un’occasione gioiosa per ritrovarsi nei centri urbani e nei paesi fra amici, famiglia e comunità. Al mercatino di Bregenz, sulla Kornmarktplatz, gli stand natalizi propongono i dolci della tradizione, oggetti in vetro e in legno e morbidi capi di vestiario in lana. Durante tre finesettimana dell’Avvento, inoltre, nella città alta medievale si tiene il mercatino dell’artigianato, dove orafi, soffiatori di vetro e intagliatori del legno propongono le loro produzioni artistiche. I tetti delle belle case della vicina Dornbirn si accendono di lucine al calare della sera. Qui il Natale è soprattutto dei bambini: ogni giorno vengono organizzati per loro workshop per cucinare, colorare, disegnare e giocare insieme. Feldkirch, infine, ospita uno dei mercatini di Natale più belli di tutta l’Austria – allestito all’ombra del suo vecchio castello, tra le vie e i portici eleganti del centro storico. Decorazioni floreali, oggetti d’artigianato di squisita fattura, dolcumi e prodotti gastronomici del territorio sono i protagonisti di questo mercatino. Il mercatino di Natale di San Gallo sarà aperto dal 24 novembre al 24dicembre 2022. Nel Vorarlberg, i mercatini rispetteranno queste aperture: Bregenz, dal 15 novembre al 24 dicembre; Dornbirn, dal 18 novembre al 23 dicembre; Feldkirch, dal 25 novembre al 24 dicembre.

LA MAGIA DELL’AVVENTO TRA GIARDINI E CASTELLI

L’ Isola di Mainau, in Germania, è un immenso giardino, dove d’inverno si respira un’atmosfera rarefatta e di grandi silenzi. Quest’anno l’isola sarà decorata da milioni di luci, che su un percorso circolare di circa due chilometri accompagneranno i visitatori i un vero e proprio Christmas Garden, attraverso il parco, il palazzo barocco e l’arboreto, per permettere loro di immergersi nello spirito del Natale. Nei primi due finesettimana dell’Avvento, il Castello Nuovo di Tettnang – uno dei palazzi roccocò più significativi in Alta Svevia – ospita un mercatino dove trovare prodotti locali, statuine del presepe, candele artigianali e leccornie di ogni tipo. Mentre si fanno acquisti, si sorseggia una bevanda calda o si arrostisce il pane sul fuoco, riecheggiano ovunque le musiche del Natale. Il centro di Vaduz e il suo mercatino sono dominati dall’imponente castello, dimora della famiglia regnante del Liechtenstein, che regala un tocco principesco alle tante bancarelle in bella mostra sulle strade della capitale il fine settimana del 10 e 11 dicembre. Gli stand gastronomici propongono dolci, deliziosi vin brûlé e punch, e sono diversi i gruppi musicali che intrattengono gli ospiti della manifestazione. Il Christmas Garden presso l’Isola di Mainau sarà aperto dal 22 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, per informazioni e biglietti: www.christmas-garden.de/en/mainau; il mercatino presso il castello di Tettnang si terrà nei fine-settimana del 25–27 novembre e del 2-4 dicembre 2022; il mercatino di Vaduz è parto nel fine settimana del 10 e 11 dicembre.

TOUR E CROCIERE DELL’AVVENTO SUL LAGO

Godere del panorama sulle città illuminate e sulle vette coperte di neve da lontano, mentre si percorrono le acque del lago in nave. Le crociere dell’Avvento sono uno degli highlights del periodo prenatalizio sul Bodensee. La nave “Austria” della Vorarlberg Lines, addobbata con luci e decori natalizi, collega Lindau a Bregenz e permette di visitare, anche in un solo pomeriggio, due mercatini in due diversi Paesi. Da Linda e da Costanza, nei pomeriggi dei fine-settimana dal 25 novembre al 18 dicembre, le navi della BSB accolgono a bordo i passeggeri per un tour sul lago, accompagnato da tè, caffè e dolci torte. Dalle svizzere Romanshorn e Rorschach, invece, nei mesi di novembre e dicembre partono le corciere serali con cena a base di raclette e fodue della Schweizerische Bodensee-Schifffahrtt AG , per passare piacevoli ore in compagnia, regalandosi uno dei piatti più amati della tradizione gastronomica elvetica.

La regione internazionale del Lago di Costanza La regione internazionale del Lago di Costanza è una celebre destinazione turistica nel cuore dell’Europa. Incastonata tra Germania, Svizzera, Austria e Principato del Liechtenstein – le cui frontiere si susseguono a poca distanza le une dalle altre – e ricco di una natura varia e rigogliosa, il Bodensee è un continuo alternarsi di panorami alpini, colline ricoperte di vigneti e deliziose cittadine rivierasche. Tra i suoi tanti gioielli le città storiche di Costanza e Lindau e il loro comprensorio; San Gallo, la cui cattedrale, biblioteca e complesso monastico sono parte del Patrimonio UNESCO per l’Umanità; Sciaffusa e le cascate più grandi d’Europa; Bregenz e il Vorarlberg, tra vette montane e architetture d’avanguardia e il Principato del Liechtenstein, piccolo Paese alpino ricco di storia e tradizioni, per vivere esperienze principesche. Per ulteriori informazioni: www.lagodicostanza.eu

Come arrivare