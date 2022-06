Da giugno il Monte Rosa e le sue vallate si schiudono alla stagione estiva, con un ricco programma di eventi per famiglie, sportivi e amanti delle vacanze slow tra le Alpi. Un’estate tutta da vivere, tra natura, relax, adrenalina e appuntamenti golosi!

Chi più in alto sale, più lontano vede.

Chi più lontano vede, più a lungo sogna.

(W. Bonatti)

Si respira aria di vacanze al Monte Rosa! Un’aria fresca, pulita, genuina.

Aria che profuma di fiori spontanei e di boschi secolari. L’estate in montagna è uno spettacolo suggestivo, intenso. Rigenerante.

Le vallate, ora di un verde intenso, si estendono a perdita d’occhio fino ad abbracciare le cime bianche e i ghiacciai perenni che, come gemme preziose incastonate nella roccia, si stagliano nell’azzurro del cielo! Il monte si risveglia, la natura rifiorisce e, con i suoi colori brillanti, illumina i prati baciati dal sole.

All’aria aperta, circondati dalla magia della montagna, si ha l’occasione per godere della bellezza offerta da madre natura, in una dimensione che profuma di libertà e che offre numerose occasioni di aggregazione, con un corollario di eventi adatti davvero a tutti!

IMMERSI NELLE ALPI

Luoghi da sogno, quelli del comprensorio Monterosa Ski, che si estendono nello splendido territorio alpino, tra la Valle D’Aosta e il Piemonte. Sono quattro le valli all’ombra del Monte Rosa: in territorio valdostano la Val d’Ayas, valle dal paesaggio molto vario, con ghiacciai e aspre pareti rocciose che fiancheggiano prati e pascoli dal lieve pendio, la Valle di Gressoney, splendida valle che custodisce tradizioni Walser conservandone l’architettura e la Valle di Champorcher, una perla immersa nella riserva naturale del Mont Avic; in quello piemontese la Valsesia, anch’essa culla della cultura Walser, con un patrimonio storico, artistico e naturalistico di grande valore.

Quattro valli che offrono infinite occasioni di svago, relax e attività all’aria aperta.

Il 1° giugno si è aperta la stagione estiva di Monterosa Ski, stagione costellata di eventi: attività di montagna, sport adrenalinici, gite in famiglia e appuntamenti gustosi. Sono tantissime le proposte che vanno ad arricchire una la vacanza al Rosa, che faranno felici gli sportivi da ultra-trail, ma anche chi sceglie di godersi la montagna in maniera più soft, in equilibrio con gli elementi della natura. Vediamone insieme qualcuno

ESTATE CON GUSTO, CON IL BIERFEST

Non è davvero estate senza una birra fresca al tramonto, dopo una giornata di attività e passeggiate in montagna! Dal 23 al 26 Giugno 2022, il Gruppo Folkloristiko di Gressoney organizza la “Bierfest”, la Festa della Birra di Gressoney!

Si torna a stare insieme, in un momento di festa e condivisione, con un programma ricco di divertimento e di specialità gustose da assaporare (nel weekend anche a pranzo!), accompagnate dalla famosa Birra Kühbacher, importata in esclusiva direttamente da Kühbach, cittadina tedesca del land bavarese, nota principalmente per la produzione di questa birra apprezzata in tutto il mondo.

Un evento all’insegna del gusto, con accompagnamento musicale per tutte e quattro le serate. Come si dice, in alto i boccali!

Proposta di soggiorno in occasione del Bierfest – Offerta valida dal 23 al 26 giugno 2022

Soggiorno 2 notti minimo, 2 persone in hotel con trattamento bed & breakfast o in appartamento in residence solo pernottamento.

2 buoni pasto per il padiglione della festa a persona e 2 boccali di birra a persona

1 ingresso a persona per la visita dell’Ecomuseowalser di Gressoney-La-Trinité

1 biglietto andata e ritorno per la seggiovia del Weissmatten

È esclusa la tassa di soggiorno delle strutture ricettive e tutto quanto non specificato.

Prezzo a partire da 138 euro a persona

ESTATE IN ROSA, CON LE PINK EXPERIENCE

Quest’estate, all’ombra del massiccio, il “Rosa raddoppia”, con l’iniziativa, “Monterosa. Liberamente femminile” che propone le Pink Experience. Due bellissime esperienze per vivere pienamente la montagna, che coinvolgono il pubblico femminile, promuovendone la condivisione di passioni, come alpinismo e arrampicata. L’intento del progetto è di promuovere uno stile di vita sano ed attivo da abbinare a un’alimentazione consapevole per raggiungere uno stato di benessere generale.

Venerdì 8 luglio 2022 – Battesimo dei 4000

Un’attività adatta a tutte le donne che vogliono avvicinarsi all’alpinismo e che può rappresentare la prima esperienza sul ghiacciaio. Si guadagna quota con gli impianti, arrivando ai 3.275 metri di Indren da cui inizia l’ascesa verso la conquista del primo Quattromila. Un’esperienza emozionante, intensa e che lascerà un ricordo indelebile alle partecipanti!

Sabato 6 agosto 2022 – Freeclimb in falesia

Il Freeclimb in falesia è la Pink Experience adatta per scoprire e superare i propri limiti fisici e mentali in assoluta sicurezza. Un’attività per la quali non è necessario un allenamento particolare, ma consigliata per chi, oltre a voler imparare ad arrampicare, desidera superare paure legate al vuoto o vuole lavorare sulla propria determinazione. Una sfida con sé stesse, per acquisire maggiore grinta e consapevolezza del proprio “pink power”!

Parte del ricavato derivante dalla vendita delle Pink Experience sarà devoluto alla sede territoriale LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – della Valle d’Aosta. Ogni partecipante riceverà inoltre alcuni omaggi realizzati dai partner del progetto, CMP, fornitore ufficiale della linea di merchandising “Monterosa. Liberamente femminile” – che ha lanciato una linea di abbigliamento dedicato allo sci, all’outdoor ed allo sportswear – e Gingernino, laboratorio artigianale che realizza bracciali e collane di alta qualità, che per l’occasione donerà un bracciale in edizione limitata.

ESTATE ADRENALINICA, COL TROFEO MEZZALAMA

Monterosa Ski è noto per le numerose attività sportive che diventano occasione di aggregazione, dal leggendario Tor Des Géants, che non ha bisogno di presentazioni, ad attività active adatte a chi “ha fame di adrenalina” e la soddisfa praticando climbing, alpinismo, rafting, parapendio, trekking e mountain bike, sui versanti del gigante Rosa Un evento tra i più attesi, dedicati proprio al mondo degli atleti è il Mezzalama Sky Climb, la maratona dei ghiacciai.

I ghiacciai su cui si svolge la parte nevralgica del percorso, sopra i tremila metri, superando in due tratti perfino i quattromila, sono quelli valdostani che ammantano le vette del Monte Rosa, a monte di Cervinia, Champoluc e Gressoney.

Una gara-evento, la prova di sci-alpinismo più alta delle Alpi, in quanto supera la vetta del Castore (m 4226) e il Passo del Naso dei Lyskamm (m 4150).

Il Mezzalama nasce nel 1933, l’epoca in cui sorgevano le prime stazioni sciistiche e i primi impianti di risalita, ma il Trofeo è rimasto fedele all’autentico sci-avventura dei pionieri che allora come oggi affronta l’alta montagna senza alcun aiuto meccanico, il vero fuoripista sia in salita, sia in discesa… un’autentica sfida per atleti e alpinisti allenati!

PROSSIMI EVENTI UN’ESTATE DI SPORT

AMA, la skymarathon più alta d’Europa – Alagna, 25 giugno 2022: questo evento, unico al mondo, attraversa morene, nevai e ghiacciai con uno sviluppo di 35km e un dislivello complessivo di 7.000 metri… anche nel 2022 sono attesi campioni di caratura mondiale, stelle dello skyrunning internazionale e di sci alpinismo.

Monterosa Prestige – Brusson, 25 giugno 2022: Monterosa Prestige, la gara di mountain bike della Val d’Ayas, porta a pedalare centinaia di biker ai piedi del Monte Rosa. Per l’edizione 2022 il centro nevralgico della manifestazione sarà Brusson, che ospiterà il bike village, la partenza e l’arrivo delle diverse gare in programma. Sabato 25 giugno al via le gare principali: Ultra Extreme, Extreme e Classic.

Monte Rosa Walserwaeg – Gressoney, 1-3 luglio 2022 . La Monte Rosa Walserwaeg ha tutti i numeri per diventare già dalla sua prima edizione un appuntamento imprescindibile per il mondo del trail running. Tre le distanze proposte: l’Ultra da 90 km, la Trail da 45 km e la Run da 15 km per scoprire la Valle di Gressoney e i suoi sentieri, anche quelli meno conosciuti.

Ultra Tour Monte Rosa – 31 agosto 2022. Val d’Ayas, Gressoney-La-Trinité e Alagna-Valsesia. Uno dei trekking più affascinanti delle Alpi, il Tour del Monte Rosa, dal 2015 è anche una gara di trail running che propone ai partecipanti tre diverse competizioni con cui mettersi alla prova. Iscrizioni aperte fino al 18 luglio!

