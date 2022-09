L’Oktoberfest non è l’unico modo per godersi la birra e la buona atmosfera nella capitale bavarese.

Dopo un paio di anni da dimenticare, l’Oktoberfest torna più forte che mai al Theresienwiese di Monaco. Dal 17 settembre al 3 ottobre, il Theresienwiese ospiterà un festival senza precedenti in cui la birra bavarese è il carburante principale, ma non è l’unica attrazione: parate, attrazioni e spettacoli delizieranno i visitatori. L’edizione 2019 ha attirato 7.200.000 persone. Civitatis, azienda leader nella vendita di visite guidate, escursioni e tour gratuiti, ha selezionato i cinque migliori luoghi dove gustare la birra a Monaco per chi non ha ancora preso i biglietti per l’Oktoberfest.

Hofbräuhaus, la birreria più famosa di Monaco di Baviera

La Hofbräuhaus non è solo la birreria più famosa di Monaco, ma per molti è anche la migliore della Germania. La sua fondazione risale al XVI secolo, quando il duca Guglielmo V di Baviera in persona ne fece il principale fornitore di birra Weissbier per la famiglia Wittelsbach. Oggi appartiene al governo bavarese. Nelle sue sale a volta policroma si tengono spesso spettacoli dal vivo di musica tradizionale. Chi è alla ricerca di un’atmosfera unica, Oktoberfest o meno, può mescolarsi con la gente del posto nella Hofbräuhaus e assaporare i migliori frullati in vero stile bavarese.

Biergarten Viktualienmarkt, birra all’aria aperta

Questo biergarten (o giardino della birra) è un luogo ideale per gustare una birra bionda fredda all’aria aperta nella città di Monaco. Potete sedervi sulle panchine di legno circostanti e, se avete un certo languorino, potete acquistare uno spuntino nei chioschi del parco. La cosa più sorprendente di questa birreria all’aperto è che alterna varietà provenienti dai principali birrifici della capitale, in modo da poter assaggiare i migliori sapori in un ambiente privilegiato.

Biervana, il paradiso dei birrai

Biervana non è né un birrificio né un pub, ma è un paradiso terrestre per chi ama la birra sopra ogni altra cosa. Più di seicento varietà e gusti provenienti dalla Baviera e da tutto il mondo sono esposti sugli scaffali sotto forma di lattine e bottiglie: uno spettacolo da vedere! Vi aspetta una vera birra artigianale con sapori provenienti da Austria, Nuova Zelanda, Belgio, Regno Unito, Germania e molti altri luoghi. Per chi si è perso l’Oktoberfest o per chi ha ancora voglia di fare festa dopo Theresienwise, Biervana è la scelta ideale.

Agustiner Stammhaus, la Baviera in tutto il suo splendore

Il birrificio che dà il nome a questo e a molti altri locali della città è l’Augustiner-Bräu Wagner KG, il più antico birrificio di Monaco. I dettagli art nouveau e neobarocchi del locale creano un’atmosfera davvero magica. Inoltre, la birra è prodotta secondo la legge di purezza del 1516.

Paulaner Bräuhaus, dai birrai per i birrai

Non c’è dubbio: la taverna Paulaner Bräuhaus è uno dei luoghi da visitare in qualsiasi viaggio in questa città tedesca. Un luogo con un obiettivo molto chiaro: creare un’esperienza autentica attraverso uno dei marchi di birra più importanti del Paese. Oltre a degustare alcuni piatti a base di maiale, manzo o oca, in questo birrificio è possibile vedere da vicino la preparazione degli ingredienti della birra artigianale e conoscerne alcuni segreti, come il fatto che questa bevanda è stata prodotta dai monaci dell’Ordine dei Minimi nel 1634. Oggi i birrifici Paulaner hanno conservato quasi intatti i metodi di produzione e il gusto di un tempo.

