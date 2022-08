Las Vegas è conosciuta come la città del gioco e del divertimento sfrenato, ma in realtà nasconde molti altri luoghi da scoprire come aree naturalistiche, musei e centri commerciali: ecco dunque alcuni consigli per un breve viaggio nella città del Nevada.

Las Vegas, una città poliedrica

Las Vegas è una meta ricca di fascino anche per via della sua costante presenza nella cultura pop degli ultimi decenni: film, serie TV, libri, canzoni, la città dello Stato del Nevada ricopre infatti un ruolo da protagonista in tantissime produzioni, che proprio qui hanno ambientato racconti e scene memorabili.

Chi sceglie questa destinazione all’interno della propria vacanza statunitense non può prescindere da una visita ai luoghi che hanno affascinato gli appassionati del cinema, della musica o della letteratura, ma resterà sorpreso anche dalle tante altre attrazioni meno note che, tra storia e natura, mettono in mostra il carattere poliedrico e multiforme di questa città.

Divertirsi a Las Vegas

Anche un viaggio di breve durata a Las Vegas non può prescindere da esperienze rilassanti e divertenti, in uno dei tanti posti nati proprio con questo scopo. Il programma non può che prevedere, dunque, qualche capatina a uno dei migliori ristoranti della zona o almeno una notte in un albergo di lusso come il Bellagio, per provare l’ebrezza di vivere come un VIP.

Las Vegas è poi senza dubbio la meta perfetta per gli amanti del poker, grazie alle numerose sale presenti su tutto il territorio e, in particolare, nella Strip, la strada più famosa della città, ed è dunque impossibile non mettere in programma una sosta in uno dei tanti casino di lusso per vivere una delle esperienze tipiche del posto.

I musei di Las Vegas

Las Vegas non è solo gioco e lusso sfrenato, ma anche la sede di diversi musei molto interessanti e tutti da scoprire. Tra i più famosi da visitare troviamo per esempio il Madame Tussauds, il museo delle cere situato vicino al Venetian Hotel in cui sono presenti numerose riproduzioni delle celebrità più famose e dove è possibile vivere un’esperienza in 4D con i personaggi Marvel.

Molto particolari sono le visite ad altri due musei, ossia il Neon Museum, che ospita le insegne luminose che hanno fatto la storia della città, e il Pinball Hall of Fame, un’intera esposizione dedicata al mondo dei flipper, con oltre 200 pezzi storici in mostra e la possibilità di giocare a molti di essi.

Las Vegas per gli amanti dei paesaggi naturali

Strano a dirsi, ma Las Vegas è una meta adatta anche a chi ama i paesaggi naturali più incontaminati. Basta pensare alla vicinanza del Grand Canyon, che può essere sorvolato anche in elicottero all’interno di tour della durata di minimo 4 ore, oppure all’altra meravigliosa escursione al Red Rock Canyon, una valle creatasi oltre 65 milioni di anni fa e caratterizzata, come suggerisce il nome, da un colore rosso acceso.

Non meno suggestive infine sono le tappe al Lago Mead, a circa 50 km di distanza da Las Vegas, in cui è presente l’imponente diga di Hoover, e al lago Mohave, che definisce il confine tra Colorado e Arizona.

Lo shopping a Las Vegas

Tra le esperienze più entusiasmanti da vivere a Las Vegas vi è anche quella dello shopping, se non altro per l’incredibile varietà di negozi e centri commerciali dalle caratteristiche molto particolari. Al Coca Cola Store, per esempio, è possibile degustare e acquistare numerose versioni della bevanda oltre che addobbi e souvenir, mentre all’M&M’s Store si potranno creare personalizzazioni dei famosi cioccolatini a forma di bottone, guardare film in 3D, utilizzare un simulatore di guida e molto altro, il tutto in uno store di ben 4 piani.

Durante la passeggiata sulla Strip, infine, impossibile non fermarsi al Fashion Show Mall, un centro commerciale con oltre 250 negozi in cui ogni fine settimana si tengono anche vere e proprie sfilate di moda. Qui sono presenti enormi store dedicati ad alcuni dei brand più famosi, come Apple, Davidoff e Diesel, solo per citarne alcuni, ma anche bar e ristoranti in cui fermarsi per gustare tante prelibatezze.