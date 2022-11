Cesenatico a Natale è tutta un’esplosione di luci, colori ed eventi. A iniziare dal Presepe della Marineria, l’unico presepe galleggiante in Italia. A Natale il giro nei luoghi più caratteristici per visitare i presepi è una tradizione che appassiona tutti. A Cesenatico potete trovare un presepe unico in Italia! Il Presepe galleggiante della Marineria. Meta imperdibile per gli amanti di questo tour natalizio. Sulle barche storiche del Museo della Marineria prende vita il presepe che rappresenta un borgo di mare, dove protagoniste sono le 50 statue, vere opere d’arte, realizzate con i materiali tipici delle imbarcazioni dei pescatori: legno, tela, cera e i colori usati nella tintura delle vele per distinguere le famiglie dei marinai.

“Due realtà, Presepe e Museo, che hanno avuto origine grazie alle idee e al lavoro di persone che hanno agito spinte dalla volontà di creare qualcosa di bello per tutti”: così gli Amministratori di Cesenatico definiscono questa antica tradizione come un patrimonio artistico e culturale di estremo valore per tutta la città di Cesenatico e per i tantissimi visitatori, che da sempre ne rimangono affascinati. Anche quest’anno il presepe, arrivato alla sua 36° edizione, ospita una nuova statua. Evento dunque attesissimo la cerimonia di accensione, che sarà domenica 4 dicembre, dove il presepe e l’albero di Natale si accendono per la prima volta in uno spettacolo di luce e musica. La vera magia accade di sera, dopo le 17, quando cala il buio e tutta la città si illumina grazie alle luminarie lungo il Porto Canale.

A Natale nelle strade, nelle piazze di Cesenatico si respira l’inebriante attesa che precede una grande festa. Quell’idea di un Natale scintillante e fiabesco si concretizza a Cesenatico con il borgo di mare le cui case saranno contornate da fili di luce e i riflessi brilleranno sull’acqua del porto creando un effetto molto scenografico. Il Borgo marinaro splende più che mai per i suoi cittadini e i suoi visitatori: in ogni momento dell’anno dona “il buon vivere” con il calore della sua accoglienza e la vivacità del suo animo culturale, che lo contraddistingue. Il 4 dicembre, oltre al Presepe della Marineria, dalle 17 prende il via l’accensione delle luminarie in tutto il Borgo; evento, quest’ultimo, che inaugura l’inizio dei mesi natalizi con uno spettacolo di musica dal vivo, luci e suoni. Tutto resterà brillante fino al 15 gennaio 2023.

Da qui prenderanno vita una serie di eventi imperdibili: mercatini natalizi ed eventi itineranti sul Porto Canale (tutte le domeniche e i giorni festivi), iniziative e laboratori per i bambini, concerti e spettacoli nel teatro comunale, il Presepe e l’accensione del ciocco di Natale in piazza delle Conserve. Se amate perdervi tra le bancarelle con idee regalo e prodotti tipici, assistere alle acrobazie degli artisti, vedere splendere le luminarie in una Cesenatico unica e vivere i musei della città in una vesta originale, il Borgo Marinaro vi aspetta per vivere insieme la gioia delle festività. Su eventi in programma Natale e Capodanno 2022-2023 scoprirete tutte le manifestazioni previste per le fetività. Laboratori per bambini, mostre artistiche, mercatini di Natale e tanti eventi di spettacolo. Ogni fine settimana e festivi è in programma una festa. Per qualsiasi informazione scrivete a iat@comune.cesenatico.fc.it oppure chiama lo 0547.79435 nei seguenti orari.

A Cesenatico abbiamo anche dedicato un itinerario che leggerete sul fascicolo doppio numero 306 dicembre/gennaio, dal 28 novembre in edicola. Non perdetelo !