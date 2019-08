A Borgo Scopeto l’uva diventa un elisir di bellezza

La vendemmia si tinge di benessere a Borgo Scopeto, elegante Relais di charme nel cuore del Chianti Classico, a pochi chilometri da Siena, circondato da una distesa di vigneti e da 400 ettari di bosco.

Un antico borgo di origini medievali trasformato in albergo diffuso, dotato di 58 eleganti camere e suite, SPA, ristorante e di tutti i comfort necessari per un soggiorno a cinque stelle. La SPA Borgo Scopeto Relax situata nei locali che accoglievano un tempo le scuderie del borgo, è studiata per avvolgere gli ospiti in un’atmosfera unica. L’arte del massaggio e lo speciale percorso benessere incontrano i benefici effetti della vino-terapia, un’inebriante esperienza di 40 minuti in cui tutte le proprietà della vite vengono sfruttate per dare ristoro alla pelle e alla circolazione.

I trattamenti e massaggi benessere

Per chi punta a risultati immediati, il trattamento viso “Dal Calice alle essenze” assaggi di bellezza con le linee viso Chianti Classico o Brunello, oppure per un immediato sollievo dalle contratture, un’ampia selezione di massaggi profondi e stimolanti, per assicurare il massimo beneficio alla circolazione.

Lo speciale pacchetto autunnale offre tutti i benefit necessari ad una Remise en forme totale:

due notti in camera doppia con colazione

una cena al Ristorante La Tinaia interno al Borgo

ingresso alla SPA per entrambe le giornate dove usufruire di una sauna finlandese, bagno turno, docce emozionali con cromoterapia e piscina riscaldata a 36° con idromassaggio e cascata,

due trattamenti a scelta tra Scrub allo Zucchero e Nettare d’Uva

bagno di Bacco in coppia agli estratti del Mosto d’Uva, Wine Candle Massage, Trattamento Viso dal Calice alle Essenze.

Immancabile la visita alla vicina cantina di proprietà con degustazione di vini e olio di produzione propria. Per affrontare l’inverno con un rigenerante tocco di Charme, Borgo Scopeto offre un’autentica esperienza sensoriale in equilibrio tra l’armonia della natura e quella del corpo, per un’esclusiva vendemmia di bellezza.

A partire da 740 € a coppia.

Info e prenotazioni: www.borgoscopetorelais.it