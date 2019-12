Dove: Abbadia San Salvatore (SI)

Dal: 24-12-2019

Al: 24-01-2020

Ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, il Natale si accende di magia con le Fiaccole, una delle più antiche feste del fuoco italiane che prende il via ogni 24 dicembre.

La manifestazione viene preparata già in autunno, quando i fiaccolai iniziano a cercare i materiali con cui costruire le fiaccole. Si tratta di una lavorazione impegnativa che coinvolge tutta la comunità. Le fiaccole arrivano a toccare i sette metri di altezza e vengono costruite in ogni terziere del piccolo borgo medioevale. Gli abitanti intrecciano tronchi sfidando la gravità grazie a tecniche segrete che qui si tramandano di generazione in generazione, per celebrare un rito del fuoco che coinvolge tutti.

Non è un caso che le Fiaccole si svolga ad Abbiate San Salvatore: la cittadina si trova sul Monte Amiata, una montagna vulcanica che nelle sue viscere nascondeva lava incandescente. Qui si estraeva cinabro da cui si ricavava mercurio nella grande miniera che oggi è diventata Museo.

La cerimonia inizia alle ore 18 della Vigilia di Natale con la Benedizione del Fuoco. La filarmonica suona canti natalizi e la fiaccola davanti al Municipio viene accesa con il fuoco sacro. Questo è il segnale convenuto: da qui i Capi Fiaccola, con le loro torce divampanti, portano il fuoco che accenderà le altre decine di Fiaccole disseminate nel centro storico e in tutto il resto della cittadina del Monte Amiata. Uno spettacolo carico di magnetismo e suggestione.

Ma la festa non finisce qui: la comunità celebra per un intero mese le Fiaccole con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti, mercatini e molte altre iniziative che trasformano Abbadia in un autentico villaggio natalizio.

Per maggiori informazioni: www.cittadellefiaccole.it