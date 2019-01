Abu Dhabi – Rembrandt e l’età d’oro della pittura olandese dal 14 febbraio al 18 maggio 2019

Dove: Abu Dhabi

Dal: 14-02-2019

Al: 18-05-2019

Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno il museo del Louvre; più precisamente, si trova ad Abu Dhabi. Ed è proprio la capitale che ospiterà la prima esposizione internazionale del 2019 del Louvre arabo: Rembrandt, Vermeer e l’età d’oro olandese, con capolavori della Collezione Leiden di New York e del Museo del Louvre di Parigi riunirà dipinti e disegni dei maestri olandesi Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer e i loro contemporanei. In apertura il 14 febbraio 2019, la mostra esplorerà il viaggio artistico di Rembrandt a Leida e Amsterdam e le sue relazioni con rivali e colleghi, tra cui Johannes Vermeer, Jan Lievens, Ferdinand Bol, Carel Fabritius, Gerrit Dou, Frans van Mieris e Frans Hals.

Durante l’età d’oro, la Repubblica Olandese si affermò come leader mondiale nel commercio, nella scienza e nelle arti. In questo contesto di scambi culturali, esplorazioni e scoperte, la mostra esplorerà le tradizioni artistiche che fiorirono a Leida e nei Paesi Bassi in questo periodo, compreso lo sviluppo di una nuova scuola di artisti, chiamati i fijnschilder (pittori raffinati), noti per le loro scene di vita quotidiana squisitamente rese.

La mostra ospiterà 22 dipinti e disegni dell’intero percorso artistico di Rembrandt e della sua bottega – dalla famosa serie di dipinti allegorici dei sensi, che dimostrano l’ingegnosità giovanile dell’artista e la sperimentazione di espressioni, composizione e colore durante le sue giornate di Leida, a lavori successivi realizzati ad Amsterdam, tra cui ritratti, il famoso autoritratto, Autoritratto con occhi ombreggiati e Minerva nel Suo Studio (entrambi dalla Leiden Collection), il suo monumentale dipinto storico della dea Minerva. Queste opere sono esposte accanto a dipinti di altri maestri del circolo artistico di Rembrandt, a dimostrazione dell’influenza che ciascuno di questi artisti ha avuto l’uno sull’opera dell’altro.

In questa occasione, Giovane donna seduta a un virginale di Johannes Vermeer (Leiden Collection) e La Merlettaia (Musée du Louvre), due dipinti della stessa tela, saranno esposti uno accanto all’altro per la prima volta in 300 anni al Louvre Abu Dhabi.

95 opere, tra cui dipinti, disegni e manufatti, tratte principalmente dalla Leiden Collection, una delle più vaste e significative collezioni private di opere d’arte dell’età dell’oro olandese, messe in risalto con le collezioni eccezionali del Musée du Louvre. I prestiti del Rijksmuseum e della Bibliothèque Nationale de France completeranno l’esposizione. In mostra fino al 18 maggio 2019, la mostra è curata da Blaise Ducos, Chief Curator delle collezioni olandesi e fiamminghe al Musée du Louvre, e da Lara Yeager-Crasselt, curatrice della Leiden Collection e specialista dell’arte olandese e fiamminga del Seicento.

I capolavori della collezione del Musée du Louvre includono: La Merlettaia di Johannes Vermeer (1669-70); Autoritratto con tavolozza in una nicchia di Gerrit Dou (1660-65 circa); Rebecca ed Eliezer al pozzo di Ferdinando Bol (1645-46 circa), donato dalla Leiden Collection nel 2017; un nautilo inciso in una conchiglia (1660-80 circa). Tra le opere d’arte degne di nota della Leiden Collection figurano: Giovane donna seduta a un virginale (1670-72) di Johannes Vermeer; Autoritratto con occhi ombreggiati di Rembrandt (1634); Lo studioso interrotto nella sua scrittura di Gerrit Dou (1635 circa); Ragazzo in un mantello e turbante di Jan Lievens (Ritratto di Prince Rupert del Palatinato) (1631 circa); e il Giovane Leone a riposo di Rembrandt van Rijn (1638-42). La mostra include anche un modello di nave del XVII secolo molto raro e meravigliosamente realizzato dal Rijksmuseum. È la prima volta che un oggetto del genere viaggia negli Emirati Arabi Uniti.

La mostra si articolerà in sei sezioni:

Nel cuore dell’età d’oro olandese; Gli inizi straordinari: Rembrandt van Rijn a Leida; Il centro dell’età d’oro: Rembrandt van Rijn ad Amsterdam (questa sezione comprende una vetrina speciale di stampe e disegni); Pittura fine a Leida: Gerrit Dou, Frans van Mieris e i loro contemporanei; Immaginare la vita quotidiana nella Repubblica olandese; Lezioni storiche e racconti di morale.

Accanto alla mostra, Louvre Abu Dhabi annuncerà un ricco programma culturale con proiezioni cinematografiche a cura di Hind Mezaina, performance pop-up in costume nelle gallerie del museo, oltre a conferenze e workshop, tra cui una conferenza tenuta il giorno dell’inaugurazione dalla Leiden Collection e dai curatori del Musée du Louvre. L’ingresso è incluso nel biglietto del Museo. I bambini sotto i 13 anni entrano gratis. I visitatori possono visitare la mostra con una guida multimediale disponibile in arabo, inglese e francese.