L’iniziativa promossa dalla Bressanone Turismo Società Cooperativa a sostegno delle imprese locali

Il COVID-19 mette a dura prova le aziende commerciali di Bressanone.

La maggior parte delle imprese sono ora parzialmente o completamente chiuse, per un periodo di tempo imprevedibile.

Quel che è certo è che si dovrà lottare a lungo con le conseguenze di questa epidemia.

L’iniziativa “Acquistare Emozioni”,

promossa dalla Bressanone Turismo Società Cooperativa, nasce proprio per sostenere negozi, ristoranti bar e strutture ricettive del territorio.

“Bressanone è una città storica, ricca di cultura e con un centro storico che invita all’acquisto, ammirando allo stesso tempo l’originalità dei portici, dei caratteristici vicoli e la bellezza di piazza Duomo”, spiega Stefanie Prieth, responsabile del City Marketing della Bressanone Turismo.

“Senza dimenticare il suggestivo e unico paesaggio montano, dove gli escursionisti possono camminare per ore come in un sogno. Ebbene, ora il centro storico si è spento, i negozi e gli hotel sono chiusi e tutti i settori vivono una crisi senza precedenti. Proprio per sostenere e aiutare l’economia cittadina abbiamo quindi pensato all’iniziativa ‘Acquistare Emozioni’, vale a dire acquistare oggi e ritirare l’acquisto domani. Un modo per clienti locali e ospiti di aiutare tutti i negozianti e gli albergatori in crisi”.

Attraverso la piattaforma online, tutti possono facilmente regalare o regalarsi un’emozione,

acquistare un voucher in anticipo ed esprimere la propria solidarietà alle imprese commerciali di Bressanone.

Basta andare sul sito www.mybrixen.com/acquistareemozioni, scegliere il proprio negozio/locale preferito e il valore del buono.

Il modulo è direttamente inoltrato all’azienda selezionata, che a sua volta invia tutte le informazioni sul pagamento.

Dopo la conferma del pagamento, il voucher è spedito direttamente via e-mail e può essere riscattato entro due anni dalla data di acquisto.

L’attesa è un piccolo raggio di speranza per gli ospiti e le imprese, che solo insieme possono superare questo momento difficile e continuare la lunga tradizione di solidarietà in Alto Adige.

Per Info e Contatti:

Bressanone Turismo

viale Ratisbona 9

Bressanone (BZ),

tel. 0472.275252

www.brixen.org