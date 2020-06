Un paradiso naturale nel Parco del Delta del Po

L’isola di Albarella è senza dubbio la meta più caratteristica dell’Adriatico, inserita nel Parco del Delta del Po ma dotata di tutti i servizi e i comfort per accogliere famiglie e sportivi.

Immagina un’isola verde, tra la laguna e il mare, all’interno di un panorama tutelato dall’Unesco.

Un’isola dove poter praticare moltissimi sport, immersi in una natura rigogliosa, che regala albe e tramonti indimenticabili, circondati da animali selvatici che hanno imparato a convivere con l’uomo.

L’isola di Albarella è infatti un’oasi naturale all’interno del Parco regionale del Delta del Po:

tra le sue lagune, le valli e i boschi di pini marittimi vivono migliaia di esemplari di animali selvatici, dai daini ai fenicotteri rosa, che contribuiscono a creare un ecosistema unico ed emozionante.

L’area si estende per 528 ettari coperti dalla macchia mediterranea, con due milioni di alberi di 150 specie arboree diverse.

Proprio per l’importanza che riveste la natura in questo ecosistema così particolare, viene data grande attenzione all’ambiente con azioni concrete: dalla raccolta differenziata all’abolizione della plastica, dall’uso di biciclette per gli spostamenti ai progetti di ripopolamento boschivo.

Paradiso per gli sportivi,

l’isola ospita un elegante campo da golf di 18 buche sospeso tra la laguna e la spiaggia.

Le sue strade senza traffico e i percorsi sterrati sono lo scenario perfetto per praticare ciclismo, running – con tanto di percorso attrezzato per gli esercizi a corpo libero – e nordic walking, o semplicemente per camminare respirando aria pulita.

Si può nuotare liberamente scegliendo tra mare, laguna e piscina olimpionica; fare una passeggiata a cavallo; sfidare gli amici a una partita di calcio, beach volley o tennis nei 24 campi in terra rossa; provare il tiro con l’arco, iscriversi alla scuola di vela, windsurf, kite e sup.

All’isola di Albarella si possono vivere esperienze uniche e in completa sicurezza con tutta la famiglia.

Attività sportive, giochi e laboratori educativi per bambini di tutte le età sono proposti quotidianamente dall’animazione, insieme con escursioni, tornei e momenti di relax per i più grandi.

E proprio in questo contesto sicuro, a stretto contatto con la natura, diventa più facile e divertente insegnare ai bambini il rispetto per l’ambiente e l’amore per lo sport, le scienze e le arti.

Per Info e Contatti:

L’offerta turistica dell’isola di Albarella propone l’affitto di ville e appartamenti, oppure il soggiorno negli hotel a quattro stelle, Capo Nord e Golf Hotel.

Sono previsti sconti speciali per le famiglie, con gratuità per i più piccoli e voucher omaggio per le varie attività sportive.

www.albarella.it