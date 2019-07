Alghero – Itinerari di cineturismo, 30 luglio e 7 agosto 2019

Dove: Alghero

Dal: 30-07-2019

Al: 07-08-2019

Arrivano ad Alghero due itinerari di cineturismo, nati nell’ambito di Cinema delle terre del mare – Festival itinerante per cinefili in movimento, in programma dal 30 luglio al 9 agosto 2019. I due appuntamenti guideranno i visitatori in un percorso che unisce la storia del territorio a quella del cinema, in una città che fin dagli anni’60 è stata scenario per attori e registri di calibro internazionale.

I due itinerari di cineturismo, in programma il 30 luglio e il 7 agosto, accompagneranno i partecipanti nei luoghi in cui sono stati girati i film o che hanno ospitato manifestazioni cinematografiche e televisive importanti come il Meeting Internazionale del Cinema.

L’iniziativa è a cura di Società Umanitaria e A S’Andira di Maria Cau.

Martedì 30 luglio – Itinerario Urbano

Partenza: Scalo Tarantiello

Orario: h.18.00 [durata 2 ore e 30]

Passeggiata cinematografica in città che dal centro storico, tra piazze, monumenti e luoghi simbolo, condurrà alle lussuose ville neoclassiche del Lungomare. Il racconto mescolerà la storia naturale e culturale della cittadina catalana con episodi che hanno visto protagonisti gli attori del jet set tra notizie e gossip, tra verità e leggenda, tra quotidianità e mito. Primi fra tutti, Richard Burton e Liz Taylor, la coppia più chiacchierata di Hollywood giunta in città alla fine degli anni Sessanta per le riprese del film “La scogliera dei desideri” di Joseph Losey. Parte dell’itinerario sarà dedicata ai film che ruotano attorno alla leggendaria figura del bandito sardo Graziano Mesina: “Barbagia. La società del malessere” di Carlo Lizzani, girato in parte all’interno del Forte della Maddalena e “I protagonisti” di Marcello Fondato, una scena del quale è stata girata nel villaggio Pischina Salida.

Mercoledì 7 agosto – Itinerario Extraurbano

Partenza: Scalo Tarantiello

Orario: h.18.00 [durata 2 ore e 30]

L’itinerario extraurbano si svolgerà a bordo del Trottolo, bus panoramico da cui i passeggeri potranno godere di ampi scenari e immergersi in una dimensione di sogno cinematografico. Il viaggio toccherà alcune tra le più belle località del litorale da Porto Conte a Capo Caccia. Proprio sulla strada panoramica che conduce a Capo Caccia è stata girata una singolare scena di inseguimento del film “007. La spia che mi amava” di Lewis Gilbert, decimo capitolo della saga dell’agente 007 James Bond, interpretato da Roger Moore con Barbara Bach nel ruolo della spia sovietica Anya Amasova. L’attrice statunitense tornerà ad Alghero anche per le riprese del B-movie “L’isola degli uomini pesce” di Sergio Martino girato quasi integralmente all’interno delle suggestive Grotte di Nettuno.

Cinema delle terre del mare – Festival itinerante per cinefili in movimento

Il grande cinema nelle spiagge più belle della Sardegna: torna ad Alghero dal 30 luglio al 9 agosto 2019 “Cinema delle terre del mare – Festival itinerante per cinefili in movimento”, realizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, l’Assessorato regionale alla Cultura, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. Due settimane di film indipendenti, grandi classici, proiezioni per ragazzi, tavole rotonde, concerti e dj set d’autore negli scenari più suggestivi della Riviera del Corallo, insieme a molti ospiti tra attori, registi, operatori e addetti ai lavori.