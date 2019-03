Alleghe (BL) – Lo Splash Party dà l’addio all’inverno il 31 marzo 2019

Dove: Alleghe (BL)

Dal: 31-03-2019

Al: 31-03-2019

La chiusura della stagione sciistica è spesso accompagnata da sentimenti di tristezza e malinconia da parte di appassionati e amanti della neve che dovranno attendere ancora diversi mesi prima di rimettere ai piedi sci, tavole e scarponi. Fortunatamente però, da oltre un decennio ad Alleghe, si è trovata una soluzione per salutare con il sorriso la stagione invernale nelle Dolomiti: è lo Splash Party, l’attesissimo evento ai piedi del Civetta che annualmente riunisce migliaia di giovani che si danno appuntamento per una giornata all’insegna del divertimento e della goliardia.

Quest’anno l’evento è fissato domenica 31 marzo ai Piani di Pezzè. Il tema dell’edizione 2019 al quale si dovranno ispirare gli impavidi perfomers sarà “The Spaceman”. Si comincerà alle 9.30 ai Piani di Pezzé quando verrà aperta a tutti i partecipanti, sciatori e snowboarder, la famigerata piscina, uno specchio d’acqua di 30 metri che dovrà essere attraversato dai partecipanti con i più disparati e originali mezzi di fortuna. Sci, snowboard, bob o bellissimi ed originali carri allegorici costruiti appositamente per lo Splash Party: tutti i mezzi sono consentiti ma solo i più abili e temerari, lanciati a tutta velocità lungo il pendio soprastante, riusciranno a rimanere in equilibrio, surfando lungo la piscina.

L’intrattenimento per tutta la giornata sarà garantito dai deejay di Radio Piterpan Marco Baxo e Edo, che dalle 11 del mattino riscalderanno l’atmosfera con le ultime selezioni musicali. Alle 13 il momento clou della giornata con la discesa dei mezzi autocostruiti e la giura sarà chiamata a decretare il mezzo più pazzo ed originale dell’edizione 2019. Ma le sorprese non si esauriscono qui: al termine della scoppiettante discesa, si esibiranno live i The Bastards Sons of Dioniso, il gruppo rock disco d’oro con “L’Amor Carnale”, balzato all’attenzione del grande pubblico in seguito al secondo posto conquistato a X-Factor. A impreziosire la performance della band trentina sarà Caterina Cropelli, cantautrice di Cles, anch’ella reduce dall’esperienza televisiva di X-Factor.

Successivamente alle 17.00 avverranno le premiazioni della gara e a seguire ancora musica e divertimento con il dj set di Jack N Lallo e l’esibizione di Gere live sax. Per l’occasione, la cabinovia che da Alleghe porta ai Piani di Pezzè e viceversa sarà aperta fino alle 21 per permettere di trascorrere una giornata spensierata senza perderne neanche un momento.