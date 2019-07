La catena internazionale di alberghi B&B Hotels apre il suo 500° hotel e arriva per la prima volta in Sicilia, più precisamente a Palermo. Il B&B Hotel Palermo Quattro Canti rappresenta la 38° struttura in territorio italiano e prende il posto dell’Hotel Sole, nel pieno centro storico del capoluogo siciliano. La sua posizione è davvero strategica: di fronte a Piazza Pretoria, permette di raggiungere a piedi i principali punti di interesse della città, come il teatro Massimo, Palazzo dei Normanni e la Cattedrale. Il B&B Hotel Palermo Quattro Canti è anche comodo per gli spostamenti: dista circa 600 metri dal porto, 1 km dalla stazione centrale e 30 minuti dall’aeroporto.

Una struttura moderna e di design

Il B&B Hotel Palermo Quattro Canti è frutto di un lavoro di ristrutturazione, che lo allinea al modello internazionale e al design italiano della catena. Per il momento offre 113 camere, ma ben presto diventeranno 144 per accogliere sempre più visitatori. Arredate con cura, offrono i migliori comfort: bagno privato, connessione Wi-Fi 200 Mega, Smart TV 43 pollici e tanto altro.

È disponibile il servizio di prima colazione a buffet, una zona shop e un’area food aperta 24/7. Non mancano aree cooworking, sale meeting, terrazza panoramica con ristorante, aperto non solo agli ospiti. Il menu propone i migliori piatti della cucina mediterranea. La reception rimane aperta 24/7 per facilitare le operazioni di check-in e check-out.

“Siamo molto orgogliosi di aver aperto proprio in Italia il nostro 500° hotel, una struttura nel cuore di Palermo che racchiude tutte le caratteristiche che fanno di B&B Hotels un modello vincente e in continua crescita”, ha dichiarato Jean Claude Ghiotti, Presidente di B&B Hotels Italia. “Il B&B Hotel Palermo Quattro Canti segna il nostro debutto in Sicilia con la stessa formula di successo che da sempre ci rappresenta: una proposta di hotel di nuova generazione con standard di qualità elevati a prezzi contenuti, servizi all’avanguardia, ampi spazi e un’offerta diversificata. Un mix perfetto per soddisfare le esigenze di un turista sia business sia leisure, contemporaneo ed esigente.”

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.hotel-bb.com/it