Dove: Bergamo

Dal: 27-03-2020

Al: 29-03-2020

I numeri legati alle e-bike sono in continua ascesa: crescono le vendite e la voglia di pedalare è inarrestabile, trasversalmente a tutte le età. La bici elettrica è sempre più amata: per scoprire la montagna, viaggiare a stretto contatto con un territorio in modo sostenibile, muoversi in città, divertirsi. BikeUP, il primo festival europeo dedicato alla bicicletta elettrica, rispecchia fedelmente questa tendenza e ritorna a Bergamo per la sua 7° edizione, dal 27 al 29 marzo 2020, con uno spazio quasi raddoppiato rispetto al 2019: oltre al Sentierone e a Largo Gianandrea Gavazzeni, la manifestazione occuperà anche piazza Matteotti.

All’ampliamento dello spazio corrisponderà un incremento delle iniziative dedicate a grandi e bambini e ancor più della scorsa edizione si potrà sperimentare, testare le bici, esplorare in sella la città e i dintorni, imparare e lasciarsi incantare dalle evoluzioni dei freestyler in bmx e degli equilibristi del bike trial. Tra i momenti altamente spettacolari anche le sfide degli atleti delle Electric Bike Cross (EBX).

La possibilità di scoperta in chiave turistica sarà uno dei focus dell’edizione di quest’anno con i viaggi e le esperienze in e-bike sempre più protagonisti: oltre a prendere parte a differenti escursioni in e-bike, i visitatori potranno raccogliere informazioni e conoscere interessanti novità per progettare le vacanze o una giornata in bicicletta.

Come di consueto, i bambini godranno di un’attenzione speciale con tantissime attività. Tra le altre cose, avranno a loro disposizione una pista da percorrere con le balance bike e le bici bimbo, potranno seguire divertenti laboratori educativi e ottenere la ciclopatente!

LE ESCURSIONI E I TEST: NUOVE ATTIVITÀ PER TUTTI

Tra la novità dell’edizione 2020, l’area di Visit Bergamo, dove gli operatori turistici presenteranno offerte cicloturistiche, proponendo escursioni ed esperienze in e-bike alla scoperta del territorio, che i visitatori potranno vivere già durante BikeUP. Il pubblico, quindi, avrà la possibilità di esplorare pedalando le meraviglie della città orobica e dei dintorni. Tutte le attività, visite guidate comprese, saranno facilmente prenotabili attraverso il sito www.bikeup.eu, scegliendo tra le numerose opportunità offerte dal programma.

BikeUP è anche un’ottima occasione per osservare da vicino i differenti modelli di bici. Chi è curioso o sta pensando di fare un acquisto, ma non riesce a decidersi tra mountain bike, trekking, urban o bici da corsa, troverà a Bergamo grandi brand e produttori artigianali che metteranno gratuitamente le loro e-bike a disposizione del pubblico per un test conoscitivo. I visitatori che avranno un po’ di tempo da dedicare alle escursioni potranno, inoltre, prendere parte a mini-tour guidati di circa un’ora in e-mtb e in bici da corsa elettrica. Chi ne avrà meno, potrà dedicarsi ai circuiti cittadini di circa 35 minuti, organizzati da Green Energy.

NEW ENTRY DELL’EDIZIONE 2020

New entry del programma 2020, anche le aree per le prove delle e-bike cargo e delle bici a pedalata assistita per bambini, con l’obiettivo di accontentare tutta la famiglia. L’edizione 2020 vedrà il debutto anche degli gli e-scooter e dei monopattini elettrici con la possibilità di scoprirne le caratteristiche e testarne la versatilità. Nuova anche la sfida legata al Campionato EBX (Electric Bike Cross), l’unica competizione italiana dedicata alle e-bike con potenze superiori ai 250 Wh: BikeUP, il 28 marzo, ospiterà infatti la seconda tappa del campionato nazionale con un percorso pensato per mettere alla prova l’abilità degli atleti e lasciare a bocca aperta gli spettatori.

Estratto del programma

VENERDÌ 27 MARZO

Ore: 12:00 Inaugurazione e taglio del nastro

12:30 Apertura area espositiva e inizio test bici

12:30 Apertura aree prova cargo bike ed e-bike bimbi

SABATO 28 MARZO

Ore: 9:30 Apertura area espositiva e inizio test bici

Dalle 9:30 Escursioni, visite e attività turistiche a cura di Visit Bergamo

9:45 Apertura aree prova cargo bike, e-bike bimbi

10:00-12:30 Apertura Area Kids: laboratori e prove

10:00 Inizio Tour Green Energy e minitour E-MTB ed E-Road Bike (Ultimi tour tra le 16:00 e le 16:15)

11:00 Campionato EBX (Electric Bike Cross Championship)

12:00 14:30 e 16:30 Bike show con BMX e bike trial

14:00-17:00 Apertura area Kids

14:00 E-MTB School: corso di guida di 3 h

15:00 Campionato EBX (Electric Bike Cross Championship)

18:00 Chiusure area espositiva e fine test bici

19:00 e-Experience in notturna: e-bike in notturna (evento esclusivo per possessori di e-bike)

DOMENICA 29 MARZO

Ore: 9:30 Apertura area espositiva e inizio test bici

Dalle 9:30 Escursioni, visite e attività turistiche a cura di Visit Bergamo

9:45 Apertura aree prova cargo bike, e-bike bimbi e

10:00 Apertura area prova speed pedelec

10:00-12:30 Apertura Area Kids: laboratori e prove

10:00 Inizio Tour Green Energy e minitour E-MTB ed E-Road Bike (Ultimi tour tra le 16:00 e le 16:15)

10:15 e-Mtb School: corso di guida per ebike di 3h

11:00 12:30 e 14:30 Bike show con BMX e bike trial

14:00-17:00 Apertura area Kids

14:00 E-MTB School: corso di guida di 3 h

18:00 Chiusure area espositiva e fine test bici

Per info e iscrizioni alle attività: info@bikeup.eu e www.bikeup.eu