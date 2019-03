Bergamo – con BIKE up tutti in sella dal 29 al 31 marzo 2019

Dove: Bergamo

Dal: 29-03-2019

Al: 31-03-2019

Divertimento puro, aria pulita, specialità culinarie da leccarsi i baffi e conoscenza del territorio. Per tre giorni a partire da domani Bergamo sarà la capitale della bicicletta con BIKE up, il primo festival dedicato alla ebike. Oltre agli espositori, che lungo le strade principali della città presenteranno le novità di prodotto, cuore della manifestazione saranno sicuramente i tour per provare le biciclette: da 15 minuti a 70 minuti fino a tre ore, anche in notturna. Il programma è ricchissimo e alla portata di tutti, dai più esperti ai neofiti.

eBike Tour

E’ l’iniziativa promossa dall’organizzazione e dagli espositori in collaborazione con il gruppo di MysticFreeride che ha l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di provare l’esperienza della pedalata assistita con un’escursione di 70 minuti alla scoperta del territorio e del piacere di andare in bicicletta. Quando: sabato e domenica con partenze alternate: dalle 10 ogni 30 minuti per percorso MTB, dalle 10.15 ogni 30 minuti per il percorso City. Costo (guida, noleggio e-bike): gratuito.

eBike Italy

E-bikeitaly tour è l’iniziativa di E-bikeitaly che ha l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di esplorare il territorio, visitare aree d’interesse culturale e paesaggistico anche remote senza eccessivo sforzo o allenamento grazie all’utilizzo delle biciclette elettriche. Escursione di mezza giornata guidati da una guida esperta alla scoperta del territorio sia dal punto di vista culturale/paesaggistico sia enogastronomico. L’obiettivo è quello di estendere l’esperienza dell’escursione in bicicletta anche a chi non è ciclista grazie all’ausilio dell’assistenza alla pedalata. E-bikeitaly metterà a disposizione le bici per un percorso accessibile a tutti.Quando: sabato e domenica con una partenza alla mattina (ore 10.30) e una al pomeriggio (ore 14.30). Costo (guida, noleggio e-bike, degustazione): 50 euro, durata: circa 3 ore. Il tour, in partenza dal sentierone, percorre la via XX settembre, cuore del centro di città bassa, prosegue in direzione delle mura venete (dichiarate patrimonio dell’UNESCO) per arrivare in largo colle aperto, il punto di partenza per la scoperta dei colli di Bergamo. Dopo una breve sosta si sale verso il castello di San Vigilio e da lì, scollinando lungo i torni, si giunge in località Fontana. Lungo la strada della Madonna del bosco il tour termina la sua prima parte con la sosta al Monastero di astino e al vicino orto botanico. La seconda parte della nostra escursione attraversa le ciclabili cittadine per raggiungere il punto di ristoro in via Borgo Palazzo, la più lunga e antica arteria di comunicazione Bergamasca. Presso il bar La Piazzetta verrà offerta una degustazione di vini del nostro territorio. Il tour termina di nuovo sul Sentierone con l’arrivo allo stand di E-Bikeitaly. Difficoltà: accessibile a tutti, il percorso è misto asfalto/sterrato con difficoltà moderate e pendenze in salita studiate per meglio apprezzare le doti della pedalata assistita.

E-EXPERIENCE IN NOTTURNA

Escursione guidata la notte del 30 e del 31 marzo dedicata a chi ha già una e-mtb. Il bosco di notte, l’arrivo in quota e la discesa, un’esperienza esclusiva, unica, ma alla portata di tutti. Durata di circa 3 ore. Partenza dalla segreteria organizzativa in piazzetta Piave con le guide. Partenza: sabato 30 marzo alle ore 19. Durata: circa 3 ore. Costo: 25 euro, nel costo sono compresi la guida, il noleggio della pila frontale, la degustazione. Difficoltà: media, il percorso MTB è prevalentemente su sterrato con difficoltà per persone “non alle prime armi” e pendenze in salita studiate per meglio apprezzare le doti della pedalata assistita. Il percorso è completo con discese scorrevoli è difficoltà moderate.

DOWNHILL ACCADEMY – LEZIONE DI E-MOUTAINBIKE

Con i maestri della Downhill Academy direttamente dai campi gara il T32 squadra corse organizza mezza giornata di corso per sfruttare al meglio la tua Bike su tutti i percorsi. Durante il corso: messa in sella e bike check e regolazioni freni e sospensioni; indicazioni sulla guida: guida a vista, postura, traiettoria, gestione frenata, assetto in discesa e salita; analisi della mtb elettrica, modalità e uso dell’assistenza. Quando: sabato e domenica con una partenza alla mattina (ore 10.30) e una al pomeriggio (ore 15.00). Costo: 35 euro.

RISERVATO AI POSSESSORI DI EMTB Downhill Academy è una lezione di 3 ore con i coach del T32 Squadra Corse. Ritrovo al Motorhome del T32, prima di partire messa in sella e regolazione della bici. Sul percorso, alternando tratti panoramici a single track nel bosco verrà analizzata la postura sulla bici, le tecniche di base in salita, in discesa e nelle curve, il superamento degli ostacoli e l’uso delle assistenze. È obbligatorio l’uso del casco e sono consigliate le ginocchiere e lo zaino con paraschiena. I posti a disposizione sono 10 a lezione, il gruppo verrà seguito da due Istruttori. Partenza: ore 10,30 e ore 15,00 (obbligatoria la prenotazione, obbligatorio presentarsi con la propria eBike). Durata: circa 3 ore. Difficoltà: i 2 coach dopo la prima salita valuteranno e suddivideranno il gruppo in base al livello degli allievi.

Tutte le info su: www.bikeup.eu