Bled: un lago romantico

Bled, lago simbolo della Slovenia, è la destinazione perfetta per un viaggio romantico o come meta per coronare un sogno d’amore

Con l’avvicinarsi della primavera torna la voglia di innamorarsi e viaggiare e, se si è alla ricerca di una destinazione romantica, Bled sembra essere la meta perfetta. Il lago nasce nei pressi dell’omonimo villaggio ai margini del Parco Nazionale Triglav ed ha al centro una piccola isola, l’unica di tutta la Slovenia, su cui svetta il campanile della Chiesa gotica di Santa Maria dell’Assunzione. A dominare sul lago da una falesia di oltre un centinaio di metri il Castello di Bled, il più antico della Slovenia, eretto nel IX secolo e ricostruito nel XVI. Sono sempre di più, le coppie che scelgono questa destinazione per coronare il proprio sogno d’amore, soprattutto inglesi dall’estero, ma anche molte coppie italiane. L’Isola può essere raggiunta imbarcandosi su delle caratteristiche barche locali, le Pletne, lontane parenti delle nostre gondole.

99 Gradini di follia slovena

La tradizione slovena racconta che ogni sloveno, almeno una volta nella vita, debba salire sul Monte Triglav, simbolo della nazione e della bandiera nazionale. Poteva mancare una prova simile a Bled? Tradizione locale vuole che lo sposo, per assicurare felicità al matrimonio, porti in braccio la sposa lungo tutti i 99 gradini che compongono la scalinata che porta alla Cappella. A confronto l’ascesa al Triglav appare un’impresa di poco conto, infatti solo la metà dei mariti riesce a portare in braccio la propria sposa in cima alla scalinata. Per i meno atletici, consigliamo il rito della campana, che secondo la leggenda fu donata dal Papa alla città di Bled, colpita dalla perdita della vecchia campana regalata da una vedova in memoria del marito scomparso. Facendo suonare 3 rintocchi sembra si possa esprimere un desiderio.

Matrimonio Made in Slovenia

Pacchetto Matrimonio, per 10 invitati, comprende matrimonio civile, le pratiche d’ufficio, l’arrivo con la barca sull’isola, trucco e parrucco per la sposa, torta, fiori, bevande un rinfresco sull’isola dopo la cerimonia, comprensivo di wedding planning a partire da 3.800 € (escluso fotografo o altri extra come la musica dal vivo). A questo si può sommare il costo del pranzo di matrimonio, per 4 portate parte dai 55€.

Per maggiori informazioni, potete contattare la wedding planner locale (preferisce parlare in inglese ma parla anche italiano) Petra Cuk, tel. 04.1695011, petra@dapetra.com, www.dapetra.com.

Info: Ente Sloveno per il Turismo, Galleria Buenos Aires 1, Milano, tel. 02.29511187, www.slovenia.info.