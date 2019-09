Bologna – Arriva il festival itinerante Seeyousound, dal 29 settembre al 2 ottobre

Dove: Bologna

Dal: 29-09-2019

Al: 02-10-2019

Arriva a Bologna il Seeyousound International Music Film Festival, il primo festival in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale. Dal 2015 a Torino si svolge l’edizione principale, con cinque sezioni in concorso, incontri ed eventi dedicati alla musica. Dal 2018 il progetto è diventato itinerante: dopo le città di Pisa, Lecce e Palermo, quest’anno tocca a Bologna ospitare il Seeyousound festival, dal 29 settembre al 2 ottobre. Diretto da Maurizio Pisani, la manifestazione prevede un ricco calendario di appuntamenti e proiezioni dei migliori film e videoclip musicali italiani e internazionali.

Anteprima di ZUCCHERO: NUDO E CRUDO

Tra le pellicole selezionate l’anteprima assoluta di ZUCCHERO: NUDO E CRUDO, il documentario del regista Vittorio Bongiorno che per dieci giorni ha seguito il bluesman emiliano nell’incredibile serie di 11 concerti con i quali, nel 2016, ha portato all’Arena di Verona, il suo nuovo disco “Black Cat”, raccogliendo un successo di pubblico di oltre 115.000 spettatori. Tra aneddoti sulle registrazioni del disco (registrato a Los Angeles, New Orleans e Nashville, e prodotto dai grandissimi Don Was, T Bone Burnett e Brendan O’Brien), esibizioni live, brani inediti e memorie personali, il cantautore si mette totalmente a nudo in un racconto toccante ed elettrizzante come non ha mai fatto prima. Un viaggio profondo nell’anima di un grande uomo. Il documentario fa parte di “WANTED” (The Best Collection), il cofanetto speciale con il meglio di oltre 30 anni di musica di Zucchero.

Per la prima volta in Italia, al Seeyousound arriva la docuserie PUNK, prodotta da Iggy Pop, insieme all’amico John Varvatos, icona nel mondo della moda. Trasmessa dal canale statunitense Epix a marzo 2019, la docuserie in quattro episodi sarà trasmessa da Sky Arte Italia. A dirigerla è Jesse James Miller, che ha raccolto e montato magistralmente materiale d’archivio e rarità, contributi e interviste a protagonisti e fan della scena punk, musicisti e non solo, come Johnny Rotten, Marky Ramone, Debbie Harry e Chris Stein, Duff McKagan, Wayne Kramer, Jello Biafra, Flea, Dave Grohl, Danny Fields (Elektra Records), Legs McNeil (Please Kill Me/Punk Magazine) e altri, per un ritratto a tutto tondo di un’epoca che ha segnato indelebilmente la musica e la cultura contemporanea.

Ingresso: biglietto singolo 7 euro / ridotto 5 euro / abbonamento intera rassegna 30 euro.

Per maggiori informazioni: www.seeyousound.org