È tutto pronto! Il 28 novembre, al calar della sera, il centro di Bolzano si illuminerà (29esimo anno) per dare il via al tradizionale appuntamento del Mercatino di Natale. Le famose casette di legno e il gigantesco albero (28 metri) di piazza Walther invitano tutti a uno straordinario viaggio senza tempo fra tradizioni, emozioni e cultura che, anno dopo anno, non smette di incantare i numerosi visitatori provenienti da ogni parte d’Europa.

Perché l’Avvento a Bolzano è qualcosa di davvero speciale: per le vie del centro, nei cortili, in piazza e nel parco della Stazione è tutto un tripudio di luci, decori, alberi e presepi, cori e note di suonatori di corno alpino, profumi e sapori. La città si trasforma e diventa protagonista di una magica fiaba d’inverno, con un calendario fitto di eventi che, oltre alla piazza principale dove vengono allestiti gli chalet in legno, il presepe con la Sacra Famiglia all’interno di una vera stalla in miniatura riprodotta con legno antico e tetto a scandole proprio come un maso di montagna, e l’immenso albero tutto decorato, coinvolge altri luoghi della città stringendo tutti in un grande abbraccio corale. Imperdibile l’occasione di vedere all’opera gli artigiani che, di generazione in generazione, portano avanti una tradizione centenaria: l’appuntamento è come di consueto allo stand in piazza Walther dove si alternano i vari “maestri” per live show molto suggestivi, ma anche – novità di quest’edizione – nella Corte delle Stelle allestita nel cortile interno di Palazzo Mercantile dove, fino a Natale, ogni venerdì, sabato e domenica sarà protagonista l’artigianato artistico degli Artigiani Atesini.

Natale a Bolzano è anche una festa per il palato: i sapori della tradizione enogastronomica fanno bella mostra nei vari stand che invitano a gustare specialità tirolesi e piatti alpini preparati con prodotti locali sempre freschi: dallo speck al vin brulé, dalle frittelle al succo di mele, allo strudel. Gli amanti del buon vino avranno a disposizione al Mercatino la Wine Lounge, uno stand che propone una selezione di vini tipici di Bolzano. Oltre a vini autoctoni come il Santa Maddalena ed il Lagrein potranno essere gustati anche gli spumanti e distillati tipici dell’Alto Adige. Lo stand del vino è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 19 e nel fine settimana dalle 10 alle 22.



Una festa per i piccoli…

Sono tantissime le iniziative pensate per i piccoli visitatori. A cominciare dal Parco di Natale, nel parco della Stazione, dove i bambini possono ammirare la magica Stella di Natale e divertirsi alla pista di pattinaggio. I più piccoli non potranno resistere a un giro sulla giostra, sul trenino elettrico o in carrozza, per vivere tutta la magia del Natale come piace a loro. Non solo. Potranno anche assistere al Teatro dei burattini e, grande novità di quest’anno, visitare la mostra “C’era una volta… giochi e giocattoli d’altri tempi” che, a partire dal 7 dicembre a Palazzo Mercantile, esporrà pezzi unici e giocattoli rari – anche da provare, nei weekend – oltre ad un angolo a loro riservato con attività e laboratori.

… e per i grandi

Bolzano, la porta delle Dolomiti, è punto di incontro e di scambio tra diverse culture, quella mediterranea e quella dell’Europa centrale. La visita al Mercatino di Natale di Bolzano può quindi trasformarsi anche in un’entusiasmante esperienza alla scoperta dei musei della città. Il 29 novembre la Lunga Notte dei Musei invita a scoprire il lato artistico e culturale della città e, in questa occasione, le casette del Mercatino rimangono aperte fino alle 21. Inoltre, chi visiterà uno dei dieci musei locali riceverà l’esclusivo Bolzano Bozen Museum Passport. Ma non è finita. L’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e i musei di Bolzano invitano tutti, in particolare le famiglie, a partecipare a un nuovo gioco a premi: basterà scoprire quante tazze del Mercatino sono nascoste nei musei che aderiscono all’iniziativa e compilare l’apposita cartolina per vincere uno dei tanti premi in palio, tra i quali un soggiorno in provincia. Per il quinto anno, poi, il Mercatino di Natale ospita l’evento Natale di Libri, la passerella di scrittori di fama che presentano i loro ultimi best-seller: attesi nomi prestigiosi come Dacia Maraini, Massimo Cacciari, Ferruccio de Bortoli. Il 30 novembre Stefano Cavada presenterà il suo libro “La mia cucina altoatesina” con un live cooking.

Un mercato di Natale green

Le casette del Mercatino di Natale di Bolzano brillano sotto una stella verde, quella della certificazione “Green Event”: un riconoscimento importante dell’impegno a favore dell’ambiente e del rispetto per la natura. I Mercatini originali dell’Alto Adige sono sinonimo di utilizzo di prodotti regionali e a basso impatto ambientale, di gestione efficace dei rifiuti, di risparmio energetico e di mobilità sostenibile. L’invito agli ospiti è di raggiungere il Mercatino in treno. Le brochure del Mercatino di Natale di Bolzano sono stampate quest’anno tutte su carta 100% riciclata e gli stand gastronomici venderanno solo acqua in vetro con il marchio “Mercatino di Bolzano”.

Orari d’Apertura del Mercatino di Natale di Bolzano

dal 28 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

lunedì – domenica: ore 10 -19,

orari straordinari:

28.11: ore 17-19

29.11: ore 10-21

24.12: ore 10-14

25.12: chiuso

31.12: ore 10-18

1.1: ore 12-19

Aspettando l’Anno Nuovo

Passato il Natale e scartati i regali la festa a Bolzano continua. Le casette di legno del Mercatino continuano a rallegrare la piazza mentre altri eventi si aggiungono al calendario. Il 28, 29 e 31 dicembre, al Palasport, “Le Cirque World’s Top Performers” riunisce i migliori interpreti del Cirque du Soleil e del Cirque Nouveau (circo contemporaneo) in uno spettacolo che già si preannuncia sold-out. Il 31 dicembre il centro storico sarà invece teatro della tradizionale “BOclassic”, corsa amatoriale di San Silvestro aperta a tutti per salutare l’anno vecchio ed entrare pieni di energia in quello nuovo. In chiusura, il 4 gennaio al Palaonda, il “Passion Gala” offre a tutti gli appassionati di pattinaggio artistico su ghiacchio l’occasione di applaudire i grandi campioni in uno spettacolo che unisce sport, musica e danza.