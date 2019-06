Breuil-Cervinia (AO) – grandi novità per il festival Cervino CineMountain, dal 3 all’11 agosto 2019

Dove: Breuil-Cervinia (AO)

Dal: 03-08-2019

Al: 11-08-2019

In programma dal 3 all’11 agosto 2019 a Breuil-Cervinia e Valtournenche, il Cervino Cinemountain, il festival internazionale di film di montagna più alto del mondo, si prepara a un’edizione ricca di grandi novità, talk show e appuntamenti. Tra i primi ospiti annunciati per questa edizione Erri De Luca e Nives Meroi, Alex Bellini e Hervé Barmasse, Fausto de Stefani e la biologa Maria Sole Bianco, il sand artist Massimo Ottoni e tanti altri.

Come ogni anno, la rassegna riunisce in cartellone tutti i film vincitoril dei festival internazionali, provenienti dal circuito dell’International Alliance for Mountain Film: da quello di Trento a quello di Katmandu, passando per le rassegne più importanti ai 4 angoli del globo. Alla pellicola vincitrice viene assegnato il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée, l’ “Oscar del cinema di montagna”. È una sintesi della migliore e più recente produzione cinematografica internazionale dedicata al tema: i film che hanno fatto incetta di premi confluiscono in questa sintesi che racconta lo “stato dell’arte” della filmografia di montagna.

Le novità dell’edizione 2019

Giunto alla XXII edizione, il Cervino CineMounntain diventa itinerante per dare nuovo respiro alla sua identità territoriale. Il festival si svolgerà, come da tradizione, a Breuil-Cervinia e Valtournenche ma le proiezioni saranno in contemporanea anche nelle località di Chamois, Torgnon, Antey.

Quest’anno il festival cambia anche logo: l’immagine “è in grado di sintetizzare finemente e in maniera efficace la relazione tra cinema e montagna e l’idea di cinema di montagna”, secondo la giuria che ha scelto la proposta del designer Mario Cavuto tra le partecipanti al bando indetto dal Festival. Il nuovo logo unisce in un’unica evocativa immagine le due anime del festival: il Cervino, con il suo profilo italiano, e il cinema rappresentato da una pellicola che accompagna la linea della montagna fino alla vetta, restituendo “da una parte la diacronia della salita in montagna e dall’altra del mutare del formato con la quale il cinema la rappresenta.”

Per maggiori informazioni: www.cervinocinemountain.com.