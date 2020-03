Come sappiamo tutti quanti, oggi partire e viaggiare non è purtroppo possibile. La buona notizia è che possiamo comunque esplorare il mondo restando comodamente seduti sul divano di casa: abbiamo scelto per voi cinque documentari (tutti disponibili su Netflix) che vi faranno raggiungere mete lontane, scoprire nuove culture e vivere grandi avventure.



Abbassate le tapparelle, mettetevi comodi e viaggiate con la fantasia.

1. Mountain

Realizzato nel 2017, Mountain è il documentario perfetto per gli appassionati di montagna e di grandi scalate. Le immagini mozzafiato e la narrazione coinvolgente vi porteranno in cima alle vette più alte del pianeta, e vi faranno scoprire le difficoltà che incontrano gli scalatori durante le loro avventure.

2. Chasing Corals

Dalle grandi vette ci immergiamo nel mondo marino, fino a toccare le barriere coralline. Chasing Corals stupisce per le meravigliose riprese effettuate direttamente sui fondali marini e per la chiarezza con cui spiega gli effetti dell’inquinamento sui mari. Presentato al Sundace Film Festival 2017, questo docufilm ha ottenuto il prestigioso Audience Award.

3. Into the Inferno

Diretto da Werner Herzog in collaborazione con il vulcanologo Clive Oppenheimer, Into the Inferno (2016) cattura la forza selvaggia dei vulcani. Passando dall’Islanda all’Indonesia, dall’Africa alla “proibita” Corea del Nord, il documentario vi porta alla scoperta di questi giganti, silenziosi ma indomabili, e del loro legame con le popolazioni che abitano queste zone a rischio.

4. Jiro Dreams of Sushi

Viaggiare, lo sappiamo, non vuole solo dire avventurarsi nella natura incontaminata. Un viaggio è spesso l’incontro con un popolo, con una cultura diversa dalla nostra. Il documentario Jiro Dreams of Sushi (2011) racconta la storia del leggendario chef Jiri Ono che gestisce un minuscolo bar di Tokyo. Consigliato agli appassionati di sushi e Giappone.

5. Expedition Happiness

Expedition Happiness (2017) racconta la storia di una giovane coppia di Berlino, lui regista e lei musicista, che decide di avventurarsi in un viaggio epico a bordo di un vecchio scuolabus adattato a “casa a quattro ruote”. Insieme al loro cane Rudi, i ragazzi partono dall’Alaska per arrivare in sud America. Una bella avventura romantica on the road.