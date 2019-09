Cinque motivi per visitare l’isola di Aruba in inverno

Incastonata nel mare azzurro dei Caraibi, Aruba è un’isola da sogno. Vanta una natura incontaminata, un clima soleggiato tutto l’anno e caraibiche casette bianche che mettono il buonumore – non a caso è stata soprannominata l’isola della Felicità.

Qui trovate cinque validi motivi per scegliere l’isola di Aruba per una vacanza invernale rigenerante.

1. Il paradiso in spiaggia

Aruba custodisce due spiagge imperdibili: Palm Beach e Eagle Beach. Sono le baie più famose, nonché quelle in cui sorgono tutti i resort e si concentra la vita turistica. Palm Beach è la più attrezzata e vivace, mentre Eagle Beach è l’ideale per gli amanti della tranquillità e del relax. Qui potete ammirare anche gli alberi più fotografati dell’isola, i famosi Divi Divi: dotati di tronchi intrecciati come fili di lana, autentiche opere d’arte naturali scolpiti dai costanti e piacevoli venti alisei.

2. La natura selvaggia del Parco Arikok

L’isola di Aruba è rivestita per il 18% da una riserva naturale, il Parco Arikok. Tra i cactus e la ricca vegetazione si nascondono numerosi siti storici, formazioni geologiche uniche e anche moltissime specie animali. Potete scoprire le bellezze del Parco Arikok prenotando un’escursione organizzata con una delle agenzie locali, oppure, se siete amanti dell’avventura, in totale autonomia, magari affittando un quad o un fuoristrada.

3. L’architettura coloniale dai colori pastello

L’isola riserva bellezze anche per gli amanti dell’architettura: la capitale Oranjestad, situata nella costa meridionale, è famosa per la sua pittoresca architettura colorata, frutto della fusione tra lo stile olandese e quello spagnolo. Qui le case sono tutte rivestite di tinte pastello, come il giallo, il rosa e l’azzurro e non mancano i musei, i negozietti e i ristoranti in cui gustare dell’ottimo pesce fresco. Ma anche la cittadina di San Nicolas, nell’estremità Sud dell’Isola, stupirà il visitatore con i suoi muri ricoperti da pittoreschi murales, le gallerie d’arte locali e un’atmosfera autentica e caraibica.

4. La ricchezza gastronomica e l’offerta alberghiera

L’Isola di Aruba vanta tra i suoi punti di forza anche una ricca offerta alberghiera e la varietà gastronomica. Qui potete trovare strutture molto diverse adatte a soddisfare ogni gusto ed esigenze. La cucina locale è ricca, influenzata dalla tradizione olandese, sud americana e caraibica: non perdetevi le specialità di mare, come il wahoo, il dentice, la lampuga e il barracuda cucinati in diversi modi (alla griglia, in padella, o affumicati).

5. L’onnipresenza del sole

Trovandosi fuori dalla rotta degli uragani, l’isola è al sicuro da piogge e temporali e vanta un clima soleggiato tutto l’anno, ma mai eccessivamente caldo. La temperatura media è di 28 gradi, senza umidità, con qualche picco verso l’alto nei mesi che vanno da maggio a ottobre e verso il basso da dicembre a marzo.