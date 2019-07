Cogne (AO) – E-state in Natura, dal 1 luglio al 1 settembre 2019

Dove: Cogne (AO)

Dal: 01-07-2019

Al: 01-09-2019

La Valle di Cogne riconferma per la stagione estiva 2019 il programma E-state in Natura, un calendario di attività giornaliere che si ripetono ogni settimana dal 1 luglio al 1 settembre. Sono previste escursioni guidate, incontri filosofici, sessioni di yoga e meditazione, uscite con e-bike alla scoperta dei villaggi della Valle, corsi di introduzione al free climbing e visite culturali, inseguendo le tradizioni del luogo. Le attività sono gratuite, o parzialmente gratuite, per chi alloggia negli hotel partner del progetto; oppure tariffe scontate per gli ospiti muniti di Carta Amico di Cogne, rilasciata dagli hotel della Valle.

Non mancano gli appuntamenti per i bambini: a Cogne vengono organizzati laboratori a tema, visite alla scoperta delle miniere, divertenti corsi di mountain bike (dai 5 anni) e di bici senza pedali per i più piccini (a partire dai 18 mesi), oltre a sessioni di introduzione all’arrampicata sportiva, a cura delle Guide Alpine.

MusiCogne – Musiche di Legno (11 – 13 luglio)

Appuntamento musicale giunto alla sua terza edizione, MusiCogne è dedicato a suggestive sonorità acustiche con appuntamenti musicali alternati a momenti a sfondo culturale, con presentazioni di libri e performance teatrali, sotto la direzione artistica di Carlo Pestelli. Si parte giovedì sera con la Taxi orchestra, una delle migliori realtà della SFOM, poliedrica scuola musicale di Aosta, per finire sabato sera con la chitarra acustica di Roberto Dalla Vecchia in un viaggio tra sonorità nordamericane e mediterranee, frutto della sua itinerante esperienza musicale. E ancora un atteso appuntamento musicale, mercoledì 17 luglio alle 21.00 a ingresso gratuito, il Concerto dell’Orchestra dei corsi internazionali di musica da camera Zephyr di San Francisco.

Gran Paradiso Film Festival (22 – 27 luglio)

Alla rassegna internazionale di cinema naturalistico, giunta alla 22° edizione, si affiancano attività volte alla scoperta del territorio, concerti en plein air, incontri con personalità del mondo economico e culturale oltre a performance artistiche di teatro, musica e danza all’interno di contesti scenografici naturali. Il Festival avrà un’anteprima il 15 luglio a Cogne con una presentazione su biodiversità, efficienza energetica e deforestazione, con il Principe Alberto di Monaco, fan del festival. Il tema di quest’anno è “Realtà e Sogno” a cui si ispireranno le 135 opere selezionate, provenienti da 27 paesi di 5 continenti, opere poetiche e di denuncia sui vari temi legati alla natura, all’ambiente e agli animali.

Festa del Vento (27-28 luglio)

Il festival aquilonistico, giunto alla 16° edizione, anche quest’anno colorerà il cielo nei prati verdi di Sant’Orso.

Festa delle Guide Alpine (15 agosto)

Il Ferragosto a Cogne è da anni dedicato alla Festa delle Guide Alpine e, come tradizione, alla proiezione serale di un filmato sulla montagna.

Paradiso a 4 Zampe (25 agosto)

La giornata vedrà come protagonista il migliore amico dell’uomo con un’edizione speciale di Paradiso a 4 Zampe, 2° raduno valdostano Golden, in cui si potrà assistere a prove di agility, esposizioni e dimostrazioni cinofile alla presenza di campioni mondiali della disciplina.

Bataille des Reines (14 settembre)

Sabato 14 settembre ritorna la Bataille des Reines, un appuntamento con la tradizione, per assistere a scontri non cruenti tra le bovine che si sono distinte all’interno di una mandria perché più battagliere.

La stagione estiva si conclude con il tanto atteso appuntamento de La Devétéya, la discesa a valle delle mandrie dagli alpeggi, sabato 28 settembre, con una suggestiva sfilata per le vie di Cogne animata dai vivaci “bosquet” indossati dalle bovine.