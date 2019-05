Comano (TN) – Arte a Pedali l’8 giugno 2019

Il mondo è più bello, dalla sella di una bici. Il mondo delle Terme di Comano, tra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, è ancora più bello in sella alle e-bike! E, ARTEAPEDALI , è una esperienza inedita che unisce la passione per la bici al piacere di ascoltare dell’ottima musica assaporando i sapori e le specialità locali. Da fare con la propria bici o con le e bike da noleggiare in tutto il territorio delle Giudicarie.

ARTE A PEDALI sabato 8 giugno: si pedala tra gli altipiani del Banale, del Bleggio e del Lomaso, in compagnia di ciclo-musicisti attraversando la valle delle Terme di Comano, una terra rurale ricca di storia e tradizione, parte della Riserva della Biosfera UNESCO, ci si ferma nelle aziende agricole per conoscere e gustare le produzioni locali, riposare le gambe e ascoltare racconti e sonorità del tutto originali. Una giornata di emozioni, suggestioni e piaceri genuini, pedalare insieme verso una destinazione, portare a casa un’esperienza.

Si parte da Ponte Arche affrontando subito la salita più impegnativa dell’intero tour che percorre tutta la zona del Banale fino ad arrivare nel cuore del borgo di San Lorenzo, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Qui, attraversando le frazioni di Berghi, Pergnano e Senaso, tra gli stretti vicoli delle case contadine, si raggiunge l’Azienda Agricola Il Ritorno dove ci si ferma per la prima tappa e per conoscere i segreti della coltivazione delle erbe officinali. Mentre i musicisti suonano, si possono degustare le specialità tipiche del territorio proposte dall’agri-snack dell’azienda: golosi stuzzichini con la ciuiga, i formaggi o i dolci tradizionali, arricchiti con fiori eduli ed erbe officinali e spontanee. Dopo la sosta si riparte in direzione Lomaso: questa volta la strada è per lo più in discesa, almeno fino a Ponte Arche, da dove poi si risale per un tratto di salita che porta nel piccolo paese di Poia fino all’Osteria Fiore dove si gusta il menu tipico a base di patata. Dopo pranzo la pedalata continua: dal Lomaso si raggiunge infatti la zona del Bleggio e attraverso strade di campagna immerse in suggestivi noceti secolari, si arriva alla piccola cantina dell’Azienda Agricola Luca Caliari dove ci si riposa in un’atmosfera davvero unica, degustando vino e specialità del territorio con la DEGES, associazione che riunisce molte piccole aziende agricole e produttrici della valle. Il tour è quasi terminato, si rientra a Ponte Arche per le ore 18.00, dopo aver percorso 50 chilometri e 1.000 m di dislivello.

Costo: 40,00 euro a persona (+ eventuale noleggio e-bike su prenotazione). Proposta vacanza a partire da 80,00 euro a persona in B&B con esperienza Arteapedali inclusainfo e prenotazioni: APT Terme di Comano-Dolomiti di Brenta. Inoltre, con Trentino Guest Card Comano ValleSalus per viaggiare con i mezzi pubblici in tutto il Trentino, visitare gratuitamente musei e castelli e tante altre agevolazioni

E le bici a pedalata assistita non c’è salita che faccia paura!. E-BIKE FORMATO FAMIGLIA- Tutti possono pedalare nella valle delle Terme di Comano grazie alle bici a pedalata assistita. Il Fantic Rent di Ponte Arche fornisce a noleggio le bici (a tariffe agevolate per i possessori della Trentino Guest Card Comano ValleSalus), che hanno una autonomia di ben 70 km! Il territorio offre anche colonnine Bike Box per l’assistenza ai bike per piccole riparazioni, gonfiaggio e per la ricarica; ci sono percorsi adatti a tutti….tra natura e borghi fuori dal tempo. Una formula perfetta anche per le famiglie, grazie ai carrellini portabimbo e ai cammellini per bambini che preferiscono pedalare, per consentire tour a due ruote con la piccola tribù. E anche il nostro amico a quattro zampe può seguire la sua famiglia, grazie agli speciali carrellini per cani.