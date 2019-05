Con Corsica Sardinia Ferries scopri l’isola che c’è in te

E’ partita il 6 maggio la nuova divertente experience web di Corsica Sardinia Ferries, ideata dall’agenzia milanese Vailati&Savarro, che farà giocare gli utenti con le cinque splendide isole del Mediterraneo, raggiungibili con le Navi Gialle: Sardegna, Corsica, Elba, Sicilia e Maiorca.

Cinque destinazioni, ideali per qualsiasi tipo di vacanza: rilassante o avventurosa, culturale o sportiva, naturalistica o gastronomica, solitaria o di gruppo. Chi si iscriverà al nuovo concorso, che si concluderà il 9 giugno prossimo, sul minisito www.isolainte.it , potrà partecipare all’estrazione di 5 viaggi in traghetto “all inclusive” per 4 persone, con cabina e trasporto auto, messi in palio da Corsica Sardinia Ferries per una prossima vacanza in Sardegna o Corsica entro luglio 2020.

“L’isola che c’è in te” sarà il percorso ideale verso la meta vacanziera più ambita, da raggiungere con le Navi Gialle.

Un’occasione unica anche per scoprire i servizi della Compagnia, i cui punti di forza sono un’attenzione particolare alle famiglie con bambini, con appositi menu e nuove e accoglienti Family Room, la cura riservata agli animali domestici (che possono viaggiare con i proprietari, anche in speciali cabine, e sono benvenuti in tutti i locali pubblici e nelle aree dedicate dei Ristoranti) e l’offerta gastronomica varia e di alto livello, con i menu di bordo ideati da chef stellati.