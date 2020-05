Cos’è Peperita?

Una donna, un’artista, un’imprenditrice, un’azienda, una creazione piccante, una campo con 40.000 piante di peperoncino?

Una cosa è certa: l’essenza piccante di un Naga-Morich e l’onda di passione con cui Rita affronta la vita possono fare miracoli.

E così il mondo del Peperoncino diventa un meraviglioso “caos” in cui l’amore per l’arte e per la terra si trasformano in un simbolo creativo.

Peperita ha le sue radici in una terra sana dove la biodinamica nutre e genera fertilità anziché impoverire e rendere sterili i cicli produttivi.

Buon viaggio dunque tra polveri buonissime, terrificanti, incendiarie; a volte gentili, altre volte esplosive.

E poi ancora patè, condimenti, kit di assaggio, confetture e crema di nocciole al peperoncino e divertenti idee regalo.

Si possono acquistare on-line dal sito di peperita.it o nei punti vendita di Castagneto Carducci, Volterra e Roma.

Una menzione speciale che racconta le origini di Peperita è l’olio extravergine d’oliva insaporito e fortificato con i peperoncini.

Franco, il padre di Rita ha un frantoio, il Cavallino a Bibbona: il giorno che insieme alle olive si frangono i peperoncini ecco un miracolo piccante extravergine.

Imperdibile.

Azienda Agricola Rita Salvadori, Podere I Doccioni, Località Calcinaiola, Bibbona (LI);

Contatti:

cell. 393.6209346

www.peperita.it

Enrico Caracciolo (direttore di Itinerari e Luoghi) intervista Rita Salvadori (Peperita)

